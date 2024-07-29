Челябинцы в четыре раза увеличили интерес к запрещенной для шопинга валюте

Жители Челябинской области в первом полугодии в четыре раза увеличили интерес к запрещенной для шопинга в России криптовалюте. Такие данные аналитики «МегаФона» получили в результате сравнения показателей с данными 2023 года. Об этом 29 июля URA.RU сообщили в пресс-службе оператора.
«За первое полугодие трафик, который жители региона использовали на площадках цифровых валют, вырос в 4,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В целом по России зафиксирован четырехкратный рост», — заявили URA.RU в «МегаФоне».
Челябинская область заняла 37-е место в рейтинге российских регионов по активности использования криптовалютных платформ. Особенно высокий интерес к цифровым валютам был зафиксирован в марте, когда биткоин достиг исторического максимума. Ситуация привела к увеличению трафика на криптобиржах в 3,7 раза по сравнению с мартом 2023 года. Также повышенный интерес к биткоину был отмечен после объявления о выходе действующего президента США Джо Байдена из президентской гонки в июле, что способствовало росту стоимости цифровой валюты.
Изучив обезличенные данные, в «МегаФоне» выяснили: жители области, интересующиеся криптовалютами, следуют за важными событиями и тенденциями рынка. Анализируются колебания курсов, запуск новых токенов и технические обновления популярных криптопроектов.
В России разрешено добывать криптовалюту, хранить ее и торговать цифровыми активами. Однако купить и продать товары на территории страны за криптоденьги не получится: единственным средством платежа является рубль.
В офисе мобильного оператора напомнили, что криптовалюты являются высокорискованным активом и могут привести к финансовым потерям. В «МегаФоне» указали на то, что результаты исследования предназначены для ознакомления и не являются инвестиционной рекомендацией.
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