Активисты Народного фронта обнаружили нарушения в ходе ремонта улицы Труда в Челябинске, выполненного подрядчиком «Строймигсити». По их мнению, компания экономит на материалах, укладывая асфальт тоньше положенного. Об этом сообщил URA.RU руководитель регисполкома «Народного фронта» Денис Рыжий.
«Мы провели замеры и установили, что толщина выравнивающего слоя на некоторых участках составляет всего 1,5-2 см, в то время как по контракту она должна быть не менее четырех см», — рассказали представители Народного фронта. Эксперты предполагают, что вместо смеси А16НТ, предусмотренной контрактом, могла быть использована другая смесь А8НТ, которой требуется в два раза меньше.
Подрядчик «Строймигсити» мог сэкономить сумму порядка семи миллионов рублей на объеме материала. Народный фронт направил обращение в следственный комитет и прокуратуру с требованием провести срочную проверку и выяснить законность действий всех участников контракта. Электронная почта подрядчика оказалась недоступна.
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