Общество ЖКХ и Городская среда В центре Челябинска подрядчик в два раза сэкономил на укладке асфальта. Видео 30 июля 2024 в 10:03 Размер текста - 17 + Слой асфальта оказался в два раза тоньше необходимого Фото: Илья Московец © URA.RU Активисты Народного фронта обнаружили нарушения в ходе ремонта улицы Труда в Челябинске, выполненного подрядчиком «Строймигсити». По их мнению, компания экономит на материалах, укладывая асфальт тоньше положенного. Об этом сообщил URA.RU руководитель регисполкома «Народного фронта» Денис Рыжий. «Мы провели замеры и установили, что толщина выравнивающего слоя на некоторых участках составляет всего 1,5-2 см, в то время как по контракту она должна быть не менее четырех см», — рассказали представители Народного фронта. Эксперты предполагают, что вместо смеси А16НТ, предусмотренной контрактом, могла быть использована другая смесь А8НТ, которой требуется в два раза меньше. Подрядчик «Строймигсити» мог сэкономить сумму порядка семи миллионов рублей на объеме материала. Народный фронт направил обращение в следственный комитет и прокуратуру с требованием провести срочную проверку и выяснить законность действий всех участников контракта. Электронная почта подрядчика оказалась недоступна. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Активисты Народного фронта обнаружили нарушения в ходе ремонта улицы Труда в Челябинске, выполненного подрядчиком «Строймигсити». По их мнению, компания экономит на материалах, укладывая асфальт тоньше положенного. Об этом сообщил URA.RU руководитель регисполкома «Народного фронта» Денис Рыжий. «Мы провели замеры и установили, что толщина выравнивающего слоя на некоторых участках составляет всего 1,5-2 см, в то время как по контракту она должна быть не менее четырех см», — рассказали представители Народного фронта. Эксперты предполагают, что вместо смеси А16НТ, предусмотренной контрактом, могла быть использована другая смесь А8НТ, которой требуется в два раза меньше. Подрядчик «Строймигсити» мог сэкономить сумму порядка семи миллионов рублей на объеме материала. Народный фронт направил обращение в следственный комитет и прокуратуру с требованием провести срочную проверку и выяснить законность действий всех участников контракта. Электронная почта подрядчика оказалась недоступна. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям