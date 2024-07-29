29 июля 2024

В центре Челябинска подрядчик в два раза сэкономил на укладке асфальта. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, лопата, ямочный ремонт, дорожные работы, холодный асфальт
Слой асфальта оказался в два раза тоньше необходимого Фото:

Активисты Народного фронта обнаружили нарушения в ходе ремонта улицы Труда в Челябинске, выполненного подрядчиком «Строймигсити». По их мнению, компания экономит на материалах, укладывая асфальт тоньше положенного. Об этом сообщил URA.RU руководитель регисполкома «Народного фронта» Денис Рыжий.

«Мы провели замеры и установили, что толщина выравнивающего слоя на некоторых участках составляет всего 1,5-2 см, в то время как по контракту она должна быть не менее четырех см», — рассказали представители Народного фронта. Эксперты предполагают, что вместо смеси А16НТ, предусмотренной контрактом, могла быть использована другая смесь А8НТ, которой требуется в два раза меньше.

Подрядчик «Строймигсити» мог сэкономить сумму порядка семи миллионов рублей на объеме материала. Народный фронт направил обращение в следственный комитет и прокуратуру с требованием провести срочную проверку и выяснить законность действий всех участников контракта. Электронная почта подрядчика оказалась недоступна.

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Активисты Народного фронта обнаружили нарушения в ходе ремонта улицы Труда в Челябинске, выполненного подрядчиком «Строймигсити». По их мнению, компания экономит на материалах, укладывая асфальт тоньше положенного. Об этом сообщил URA.RU руководитель регисполкома «Народного фронта» Денис Рыжий. «Мы провели замеры и установили, что толщина выравнивающего слоя на некоторых участках составляет всего 1,5-2 см, в то время как по контракту она должна быть не менее четырех см», — рассказали представители Народного фронта. Эксперты предполагают, что вместо смеси А16НТ, предусмотренной контрактом, могла быть использована другая смесь А8НТ, которой требуется в два раза меньше. Подрядчик «Строймигсити» мог сэкономить сумму порядка семи миллионов рублей на объеме материала. Народный фронт направил обращение в следственный комитет и прокуратуру с требованием провести срочную проверку и выяснить законность действий всех участников контракта. Электронная почта подрядчика оказалась недоступна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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