В Челябинской области объявили штормовое предупреждение из-за сильных ливней

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В регионе вновь обещают очень сильные ливни Фото:

В Челябинской области на 1 августа объявили штормовое предупреждение из-за сильного ливня и ветра. Об этом сообщили синоптики Челябинского гидрометцентра.

«Ночью и днем 1 августа в отдельных районах Челябинской области сохраняются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный. При грозах усиление ветра до 20-25 метров в секунду», — сообщили метеорологи.

Синоптики подчеркнули, что на территории региона сохраняется сложная гидрологическая ситуация. В ближайшие трое суток, до 2 августа, на реках ожидается сильный подъем воды. Местами возможно достижение опасных отметок с затоплением пойменных участков.

В целом погоду в регионе определит холодный фронт, который перемещается с запада на восток. В области 1 августа днем 21-26 градусов, ночью 13-18. В Челябинске ночью 15-17, днем до 25 градусов.

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В Челябинской области на 1 августа объявили штормовое предупреждение из-за сильного ливня и ветра. Об этом сообщили синоптики Челябинского гидрометцентра. «Ночью и днем 1 августа в отдельных районах Челябинской области сохраняются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный. При грозах усиление ветра до 20-25 метров в секунду», — сообщили метеорологи. Синоптики подчеркнули, что на территории региона сохраняется сложная гидрологическая ситуация. В ближайшие трое суток, до 2 августа, на реках ожидается сильный подъем воды. Местами возможно достижение опасных отметок с затоплением пойменных участков. В целом погоду в регионе определит холодный фронт, который перемещается с запада на восток. В области 1 августа днем 21-26 градусов, ночью 13-18. В Челябинске ночью 15-17, днем до 25 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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