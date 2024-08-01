Управляющая компания дома в Нижнем Тагиле, где взорвался газ, — ООО «УК «Тагил-Сити» — покупает услуги у компании «ГАЗЭКС». Задолго до взрыва клиенты засыпали газовиков жалобами с претензиями на плохую работу и грубость операторов.
«Компания просто ужасная. Когда приходят проверять газовое оборудование, всегда хамят. Плюс почему в выходные не ходить?», — пишет в группе управляющей компании в социальной сети «ВКонтакте» одна из жительниц дома. С ней соглашаются другие клиенты компании. «Самая ужасная организация. Если сломается газовое оборудование, то можно сразу умирать. Мастеров нет, все работают на себя», — написала Маргарита Шешукова.
В отзывах о газовой службе жители пожаловались на невозможность дозвониться до оператора, подделку документов со стороны работников, отсутствие проверок и появление несуществующих долгов за газ, хотя в квартире стоит электроплита. «Газовщики только деньги собирают. Ничего не проверяют», — отзывается о работе компании «ГАЗЭКС» Ирина Зимина.
В комментарии об инциденте в доме 81 по ул. Сибирская компания ответила, что проводила проверку неделю назад, и все оборудование было исправно. «Плановое техническое обслуживание газового оборудования в данном доме проводилось 24 июня 2024 года. На момент проверки система газового распределения дома была исправной. Специальная комиссия разбирается в причинах обрушения. АО «ГАЗЭКС» будет информировать СМИ о ситуации по мере поступления информации», — сообщила компания «ГАЗЭКС» в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU писало, что в Нижнем Тагиле обрушилась часть жилого дом по ул. Сибирская, 81. Агентство следит за ситуацией в режиме онлайн.
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