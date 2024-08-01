Клиенты газовой компании в Нижнем Тагиле, которая обслуживала обрушившийся дом, засыпали газовиков жалобами

Жители дома в Нижнем Тагиле, где взорвался газ, засыпали газовиков жалобами
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клиенты компании, которая обслуживала обрушившийся дом в Нижнем Тагиле, засыпали газовиков жалобами
Клиенты компании, которая обслуживала обрушившийся дом в Нижнем Тагиле, засыпали газовиков жалобами Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Управляющая компания дома в Нижнем Тагиле, где взорвался газ, — ООО «УК «Тагил-Сити» — покупает услуги у компании «ГАЗЭКС». Задолго до взрыва клиенты засыпали газовиков жалобами с претензиями на плохую работу и грубость операторов.

«Компания просто ужасная. Когда приходят проверять газовое оборудование, всегда хамят. Плюс почему в выходные не ходить?», — пишет в группе управляющей компании в социальной сети «ВКонтакте» одна из жительниц дома. С ней соглашаются другие клиенты компании. «Самая ужасная организация. Если сломается газовое оборудование, то можно сразу умирать. Мастеров нет, все работают на себя», — написала Маргарита Шешукова. 

В отзывах о газовой службе жители пожаловались на невозможность дозвониться до оператора, подделку документов со стороны работников, отсутствие проверок и появление несуществующих долгов за газ, хотя в квартире стоит электроплита. «Газовщики только деньги собирают. Ничего не проверяют», — отзывается о работе компании «ГАЗЭКС» Ирина Зимина.

В комментарии об инциденте в доме 81 по ул. Сибирская компания ответила, что проводила проверку неделю назад, и все оборудование было исправно. «Плановое техническое обслуживание газового оборудования в данном доме проводилось 24 июня 2024 года. На момент проверки система газового распределения дома была исправной. Специальная комиссия разбирается в причинах обрушения. АО «ГАЗЭКС» будет информировать СМИ о ситуации по мере поступления информации», — сообщила компания «ГАЗЭКС» в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что в Нижнем Тагиле обрушилась часть жилого дом по ул. Сибирская, 81. Агентство следит за ситуацией в режиме онлайн.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Управляющая компания дома в Нижнем Тагиле, где взорвался газ, — ООО «УК «Тагил-Сити» — покупает услуги у компании «ГАЗЭКС». Задолго до взрыва клиенты засыпали газовиков жалобами с претензиями на плохую работу и грубость операторов. «Компания просто ужасная. Когда приходят проверять газовое оборудование, всегда хамят. Плюс почему в выходные не ходить?», — пишет в группе управляющей компании в социальной сети «ВКонтакте» одна из жительниц дома. С ней соглашаются другие клиенты компании. «Самая ужасная организация. Если сломается газовое оборудование, то можно сразу умирать. Мастеров нет, все работают на себя», — написала Маргарита Шешукова.  В отзывах о газовой службе жители пожаловались на невозможность дозвониться до оператора, подделку документов со стороны работников, отсутствие проверок и появление несуществующих долгов за газ, хотя в квартире стоит электроплита. «Газовщики только деньги собирают. Ничего не проверяют», — отзывается о работе компании «ГАЗЭКС» Ирина Зимина. В комментарии об инциденте в доме 81 по ул. Сибирская компания ответила, что проводила проверку неделю назад, и все оборудование было исправно. «Плановое техническое обслуживание газового оборудования в данном доме проводилось 24 июня 2024 года. На момент проверки система газового распределения дома была исправной. Специальная комиссия разбирается в причинах обрушения. АО «ГАЗЭКС» будет информировать СМИ о ситуации по мере поступления информации», — сообщила компания «ГАЗЭКС» в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что в Нижнем Тагиле обрушилась часть жилого дом по ул. Сибирская, 81. Агентство следит за ситуацией в режиме онлайн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...