В Екатеринбурге на Эльмаше (Орджоникидзевский район) толпа подростков напала толпой и избила 14-летнего мальчика. Об этом очевидцы пишут в соцсетях.
«Парня зажали в районе садов на улице Баумана, где магазин „Синьор Помидор“», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». На видео видно, как подростка сильно избили, сначала нападал лишь один из них, его подговаривали: «Лещами корми, не успокаивай». Позже подключились остальные. Они требовали показать, что в сумке. Пострадавший отказался и пытался вырваться. Когда у него это получилось, началась погоня. Его догнали возле подъезда одного из домов. Ребенок оправдывался перед толпой за побег тем, что «домой хотел, меня родители дома ждут». Нападавшие от него отстали, лишь после того, как перерыли сумку.
Делом уже занялась районная прокуратура. Как сообщили в ведомстве, они организовали проверку и по результатам судебно-медицинской экспертизы пострадавшего будет установлена степень тяжести вреда здоровью. Также в прокуратуре заявили, что контролируют ход доследственной проверки, которую проводят полицейские.
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