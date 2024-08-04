В Германии предрекли конец Израилю

Основатель Mega Ким Дотком: война на Ближнем Востоке сулит конец Израиля
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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, израиль, сектор газа, танк,  stock, цахал, наземная операция
Война на Ближнем Востоке «станет концом Израиля», заявил предприниматель Ким Дотком Фото:

Если эскалация на Ближнем Востоке приведет к войне, то это «станет концом Израиля». Об этом заявил немецко-финский предприниматель и основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком (Ким Шмитц).

«Справедливый мир был единственной надеждой Израиля. Война станет концом Израиля», — сообщил Ким Дотком в своем аккаунте в соцсети X.

Ранее стало известно, что в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании Иран планирует напасть на Израиль. Об этом сообщила западная разведка.

Пресс-служба Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) заявила, что ответственность за ликвидацию политика лежит на военных Израиля и поддержавшее их правительство США. В КСИР заявили, что обе страны получат «суровое наказание которое придет в соответствующее время, в соответствующем месте и надлежащего качества». Эту информацию передает «360.ru».

Ливанское шиитское движение «Хезболла» нанесло массированный ракетный удар по израильским населенным пунктам в Верхней Галилее, выпустив свыше 50 ракет. Об этом сообщают RT со ссылкой израильские СМИ.

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Если эскалация на Ближнем Востоке приведет к войне, то это «станет концом Израиля». Об этом заявил немецко-финский предприниматель и основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком (Ким Шмитц). «Справедливый мир был единственной надеждой Израиля. Война станет концом Израиля», — сообщил Ким Дотком в своем аккаунте в соцсети X. Ранее стало известно, что в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании Иран планирует напасть на Израиль. Об этом сообщила западная разведка. Пресс-служба Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) заявила, что ответственность за ликвидацию политика лежит на военных Израиля и поддержавшее их правительство США. В КСИР заявили, что обе страны получат «суровое наказание которое придет в соответствующее время, в соответствующем месте и надлежащего качества». Эту информацию передает «360.ru». Ливанское шиитское движение «Хезболла» нанесло массированный ракетный удар по израильским населенным пунктам в Верхней Галилее, выпустив свыше 50 ракет. Об этом сообщают RT со ссылкой израильские СМИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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