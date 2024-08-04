В Германии предрекли конец Израилю

Основатель Mega Ким Дотком: война на Ближнем Востоке сулит конец Израиля

Война на Ближнем Востоке «станет концом Израиля», заявил предприниматель Ким Дотком Фото: Министерство обороны Израиля

Если эскалация на Ближнем Востоке приведет к войне, то это «станет концом Израиля». Об этом заявил немецко-финский предприниматель и основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком (Ким Шмитц).

«Справедливый мир был единственной надеждой Израиля. Война станет концом Израиля», — сообщил Ким Дотком в своем аккаунте в соцсети X .

Ранее стало известно, что в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании Иран планирует напасть на Израиль. Об этом сообщила западная разведка.

Пресс-служба Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) заявила, что ответственность за ликвидацию политика лежит на военных Израиля и поддержавшее их правительство США. В КСИР заявили, что обе страны получат «суровое наказание которое придет в соответствующее время, в соответствующем месте и надлежащего качества». Эту информацию передает «360.ru».

Ливанское шиитское движение «Хезболла» нанесло массированный ракетный удар по израильским населенным пунктам в Верхней Галилее, выпустив свыше 50 ракет. Об этом сообщают RT со ссылкой израильские СМИ.