Какое загрязнение кратно повышает риск развития деменции

FMT: вдыхание дыма от лесных пожаров повышает риск деменции

Частицы, образующиеся из-за лесных пожаров, вдыхаемые человеком на протяжении трех лет, повышают риск постановки диагноза деменции Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Исследование показало, что вдыхание дыма от лесных пожаров вредно для здоровья мозга и повышает риск развития деменции. Об этом заявила первый автор исследования Холли Элсер.

«Предыдущие исследования показали, что воздействие мелкодисперсных частиц PM2,5 связано с развитием деменции, но в свете нашего большого долгосрочного исследования очевидно, что риск воздействия дыма от лесных пожаров вызывает еще большую озабоченность», — сообщила Холли Элсер. Эти выводы были сделаны на основе десятилетнего исследования, в ходе которого с 2009 по 2019 года были проанализированы данные более 1,2 миллионов жителей Калифорнии в возрасте 60 лет и старше.

Риск развития деменции увеличивает любое загрязнение воздуха, однако дым от лесных пожаров гораздо опаснее. При каждом увеличении концентрации частиц, образующихся из-за огня в лесу, за три года воздействия на человека риск постановки у него диагноза деменции увеличивается на 21%.

Для уменьшения воздействия дыма исследователи рекомендуют оставаться в помещениях и носить маску в случае плохого качества воздуха. Также они подчеркнули важность принятия мер политики по предотвращению лесных пожаров и необходимость проверять и заменять системы фильтрации воздуха.

Ранее ученые из Brigham and Women’s Hospital при Гарвардском университете сообщили, что еженедельное употребление обработанного красного мяса также повышает риск развития деменции. Две порции в неделю могут повысить риск постановки диагноза на 14% по сравнению с тремя порциями в месяц.

А врач-невролог, руководитель центра неврологии доктора Шахновича Виктор Шахнович рассказал, что люди должны следить за состоянием эластичности своего сосуда (уровень холестерина, вязкости крови, жирового обмена, коагулограмма), ведь любые изменения в ней могут сигнализировать о риске развития деменции. Эту информацию передает 360.ru.