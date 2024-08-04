Участок трассы М-5 в Челябинской области закроют из-за взрывов

Участок федеральной трассы М-5 в Ашинском районе закроют 6 августа на пять часов

05 августа 2024 в 10:25 Размер текста - 17 +

Дорожники обещают завершить работы с опережением графика Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Дорожное движение на участке 1565 км — 1576 км трассы М-5 в Ашинском районе Челябинской области закроют 6 августа на пять часов. Об этом сообщили в ФКУ «Упрдор «Южный Урал». «Для очередного этапа буровзрывных работ на участке реконструкции дороги М-5 „Урал“ Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск, 6 августа с 9:00 до 14:00, закрывается движение на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе Челябинской области. Объезд по региональным дорогам по маршруту Аша-Миньяр-Сим предусмотрен только для легкового транспорта. Большегрузам, автобусам и другому тяжеловесному транспорту на время работ проезд запрещен», — пояснили URA.RU в ведомстве. До октября 2024 года перекрытие движения в Ашинском районе Челябинской области в связи на этом участке будет производиться либо во вторник, либо в четверг еженедельно, в зависимости от погоды. Дорожники расширяют здесь трассу до четырех полос, одновременно монтируя освещение, барьерное ограждение и спрямляя дорогу. Сейчас завершается обустройство коммуникаций и земляные работы. Готовы три моста из четырех, уложено 20 труб из 22. Установлено 13 километров современного барьерного ограждения из 23. Более чем на 80% завершено устройство дорожной одежды, строители трудятся 24 часа 7 дней в неделю. Завершение первого этапа реконструкции намечено на ноябрь 2024 года, работы ведутся со значительным опережением графика. Сдача второго и третьего этапов реконструкции и строительства в горнозаводской зоне, включая обход города Сима, состоится в 2026 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дорожное движение на участке 1565 км — 1576 км трассы М-5 в Ашинском районе Челябинской области закроют 6 августа на пять часов. Об этом сообщили в ФКУ «Упрдор «Южный Урал». «Для очередного этапа буровзрывных работ на участке реконструкции дороги М-5 „Урал“ Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск, 6 августа с 9:00 до 14:00, закрывается движение на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе Челябинской области. Объезд по региональным дорогам по маршруту Аша-Миньяр-Сим предусмотрен только для легкового транспорта. Большегрузам, автобусам и другому тяжеловесному транспорту на время работ проезд запрещен», — пояснили URA.RU в ведомстве. До октября 2024 года перекрытие движения в Ашинском районе Челябинской области в связи на этом участке будет производиться либо во вторник, либо в четверг еженедельно, в зависимости от погоды. Дорожники расширяют здесь трассу до четырех полос, одновременно монтируя освещение, барьерное ограждение и спрямляя дорогу. Сейчас завершается обустройство коммуникаций и земляные работы. Готовы три моста из четырех, уложено 20 труб из 22. Установлено 13 километров современного барьерного ограждения из 23. Более чем на 80% завершено устройство дорожной одежды, строители трудятся 24 часа 7 дней в неделю. Завершение первого этапа реконструкции намечено на ноябрь 2024 года, работы ведутся со значительным опережением графика. Сдача второго и третьего этапов реконструкции и строительства в горнозаводской зоне, включая обход города Сима, состоится в 2026 году.