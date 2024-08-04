На фестивале «Крынке» научат готовить казачий суп и покажут сражения Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Музее-заповеднике «Аркаим» в Брединском районе Челябинской области с 10 по 11 августа пройдет шестой фестиваль традиционной кухни народов региона «Крынка». За два дня челябинцы узнают о истории казачьих войск, исторических сражениях, поучаствуют в народных играх, будут солить огурцы и готовить супы, сообщили в пресс-службе заповедника.

«Шестой по счету фестиваль традиционной кухни народов Южного Урала „Крынка“ пройдет в заповеднике „Аркаим“ 10 и 11 августа. В этот раз главными героями праздника станут казаки. Большая часть фестивальных мероприятий посвящена традиционной кухне, материальной и духовной культуре оренбургского казачьего войска», — говорится в сообщении.

Двухдневная программа разделится на три темы: историческая, гастрономическая, художественная. С участием казаков пройдет воссоздание исторических сражений, например, Пугачевского восстания и Первой мировой войны. Также представят и различные театральные сценки, в которых смогут поучаствовать гости фестиваля.

Посетителей научат и готовке. На мероприятии пройдут мастер-классы по засолке огурцов, приготовлению горчицы, казачьего супа и выпечки. Будет возможность окунуться в антураж прошлого и поиграть в народные забавы, перетягивание каната и кулачные бои.