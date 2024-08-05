Челябинцам рассказали о размере выплат ущерба при наводнении. Скрин

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Размер выплат зависит от объема повреждений Фото:
новость из сюжета
На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

Жителям Челябинска и области рассказали о размере выплат компенсации ущерба при наводнении. Информацию предоставили в пресс-службе правительства Челябинской области.

«Размер единовременных выплат составляет от 20 до 150 тысяч рублей за одного человека при повреждении имущества. При утрате жилого помещения будет выплачено 94 011 рублей за 1 квадратный метр жилья согласно рычночной стоимости», — уточнили в пресс-службе правительства региона.

В пресс-службе правительства области отметили, что выплаты положены также владельцам подтопленных СНТ или ОНТ. Здесь размер составляет 75 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Челабинске стартовали первые выплаты владельцам жилья, подтопленного в результате затяжных ливней. Первым заявителям переведены уже свыше 7,3 миллионов рублей.

Выплаты положены каждому проживающему
Выплаты положены каждому проживающему
Деньги выплатят при утрате не менее трех предметов первой необходимости
Деньги выплатят при утрате не менее трех предметов первой необходимости
Такая выплата положена при утрате всех предметов первой необходимости
Такая выплата положена при утрате всех предметов первой необходимости
Членам СНТ или ОНТ выплатят по 75 тысяч рублей
Членам СНТ или ОНТ выплатят по 75 тысяч рублей

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Жителям Челябинска и области рассказали о размере выплат компенсации ущерба при наводнении. Информацию предоставили в пресс-службе правительства Челябинской области. «Размер единовременных выплат составляет от 20 до 150 тысяч рублей за одного человека при повреждении имущества. При утрате жилого помещения будет выплачено 94 011 рублей за 1 квадратный метр жилья согласно рычночной стоимости», — уточнили в пресс-службе правительства региона. В пресс-службе правительства области отметили, что выплаты положены также владельцам подтопленных СНТ или ОНТ. Здесь размер составляет 75 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Челабинске стартовали первые выплаты владельцам жилья, подтопленного в результате затяжных ливней. Первым заявителям переведены уже свыше 7,3 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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