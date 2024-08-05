Жителям Челябинска и области рассказали о размере выплат компенсации ущерба при наводнении. Информацию предоставили в пресс-службе правительства Челябинской области.
«Размер единовременных выплат составляет от 20 до 150 тысяч рублей за одного человека при повреждении имущества. При утрате жилого помещения будет выплачено 94 011 рублей за 1 квадратный метр жилья согласно рычночной стоимости», — уточнили в пресс-службе правительства региона.
В пресс-службе правительства области отметили, что выплаты положены также владельцам подтопленных СНТ или ОНТ. Здесь размер составляет 75 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Челабинске стартовали первые выплаты владельцам жилья, подтопленного в результате затяжных ливней. Первым заявителям переведены уже свыше 7,3 миллионов рублей.
Выплаты положены каждому проживающему
Пресс-служба правительства Челябинской области
Деньги выплатят при утрате не менее трех предметов первой необходимости
Пресс-служба правительства Челябинской области
Такая выплата положена при утрате всех предметов первой необходимости
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Жителям Челябинска и области рассказали о размере выплат компенсации ущерба при наводнении. Информацию предоставили в пресс-службе правительства Челябинской области. «Размер единовременных выплат составляет от 20 до 150 тысяч рублей за одного человека при повреждении имущества. При утрате жилого помещения будет выплачено 94 011 рублей за 1 квадратный метр жилья согласно рычночной стоимости», — уточнили в пресс-службе правительства региона. В пресс-службе правительства области отметили, что выплаты положены также владельцам подтопленных СНТ или ОНТ. Здесь размер составляет 75 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Челабинске стартовали первые выплаты владельцам жилья, подтопленного в результате затяжных ливней. Первым заявителям переведены уже свыше 7,3 миллионов рублей.