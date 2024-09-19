Челябинский суд продлил срок в СИЗО местному «решале», фигурирующему в деле ОПГ дорожников

Тракторозаводский райсуд Челябинска 19 сентября продлил срок в СИЗО известному в городе «решале» Александру Свиридову, обвиняемому в мошенничестве и фигурирующему в деле ОПГ дорожников. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, Свиридова оставили под стражей до 23 ноября.
«Суд постановил продлить Свиридову срок содержания под стражей на два месяца. То есть до 23 ноября 2024 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Там отметили, что адвокат Свиридова просил суд назначить более мягкую меру пресечения: домашний арест или запрет определенных действий. Также защита просила выпустить Свиридова под залог в 2 млн рублей. Но суд отказал.
Свиридов был задержан сотрудниками УФСБ по региону в конце апреля. На него вышли в рамках разработки дела в отношении дорожной ОПГ, предполагаемым лидером которой является Нвер Колозян. Показания на него дали другие фигуранты дела. Предварительно, Свиридов был связующим звеном между дорожниками и правительственными структурами. Но не выполнил своих обязательств и попал под статью о мошенничестве.
Всего же по делу дорожной ОПГ проходит семь человек. Некоторая часть из них находится в СИЗО, другая — под домашним арестом. По предварительным данным, группировка обчищала областной бюджет на национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сумма контрактов, с которых группировка выводила денежные средства, превысила 5,9 млрд рублей.
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