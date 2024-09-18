18 сентября 2024

Пять челябинских автобусов на три дня изменят маршрут. Карта

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Ограничение продлится с 19 по 21 сентября
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Пять автобусов в Металлургическом районе Челябинска три дня будут ездить в объезд из-за аварийных работ. Об этом 19 сентября сообщили в пресс-службе мэрии.

«Автобусы № 15, 31, 41, 93с, 132 изменят маршруты в Металлургическом районе на несколько дней. Транспорт будет объезжать закрытый участок на улице Дружбы по улице Румянцева — Шоссе Металлургов», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Причина перекрытия — аварийно-восстановительные работы на сетях на улице Дружбы. Планируется, что перекрытие и изменение маршрута продлится с 19 по 21 сентября.

Пять автобусов из-за ремонта будут ездить в объезд
Пять автобусов из-за ремонта будут ездить в объезд
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Пять автобусов в Металлургическом районе Челябинска три дня будут ездить в объезд из-за аварийных работ. Об этом 19 сентября сообщили в пресс-службе мэрии. «Автобусы № 15, 31, 41, 93с, 132 изменят маршруты в Металлургическом районе на несколько дней. Транспорт будет объезжать закрытый участок на улице Дружбы по улице Румянцева — Шоссе Металлургов», — сообщили в пресс-службе мэрии. Причина перекрытия — аварийно-восстановительные работы на сетях на улице Дружбы. Планируется, что перекрытие и изменение маршрута продлится с 19 по 21 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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