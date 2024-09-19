Челябинский губернатор поблагодарил правительство, которое уйдет в отставку

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Алексей Текслер поблагодарил правительство
Алексей Текслер поблагодарил правительство Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер перед своей инаугурацией поблагодарил правительство региона. Сразу после инаугурации правительство должно уйти в отставку. Слова благодарности Текслер опубликовал в своем telegram-канале.

«Поблагодарил правительство Челябинской области за совместную работу в последние годы. Время было непростым: пандемия, санкции, необходимость перестраивать экономику и промышленность под нужды СВО. Но все вместе, опираясь на вашу поддержку, прошли его достойно. Многое сделано по всему региону, в разных отраслях и сферах жизни», — подчеркнул Текслер.

Церемония вступления в должность губернатора Челябинской области состоится 20 сентября. Увидеть церемонию можно будет в прямом эфире. Согласно законодательству, после вступления губернатора в должность правительство уходит в отставку, после чего будут подписываться новые контракты.

Выборы губернатора состоялись 7 и 8 сентября. В них приняли участие четыре кандидата. Текслер, баллотировавшийся на второй срок, выиграл кампанию. За него проголосовали 81,28% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Правительство сделало фото на память
Правительство сделало фото на память
Фото:

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер перед своей инаугурацией поблагодарил правительство региона. Сразу после инаугурации правительство должно уйти в отставку. Слова благодарности Текслер опубликовал в своем telegram-канале. «Поблагодарил правительство Челябинской области за совместную работу в последние годы. Время было непростым: пандемия, санкции, необходимость перестраивать экономику и промышленность под нужды СВО. Но все вместе, опираясь на вашу поддержку, прошли его достойно. Многое сделано по всему региону, в разных отраслях и сферах жизни», — подчеркнул Текслер. Церемония вступления в должность губернатора Челябинской области состоится 20 сентября. Увидеть церемонию можно будет в прямом эфире. Согласно законодательству, после вступления губернатора в должность правительство уходит в отставку, после чего будут подписываться новые контракты. Выборы губернатора состоялись 7 и 8 сентября. В них приняли участие четыре кандидата. Текслер, баллотировавшийся на второй срок, выиграл кампанию. За него проголосовали 81,28% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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