Челябинский губернатор поблагодарил правительство, которое уйдет в отставку

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер перед своей инаугурацией поблагодарил правительство региона. Сразу после инаугурации правительство должно уйти в отставку. Слова благодарности Текслер опубликовал в своем telegram-канале.
«Поблагодарил правительство Челябинской области за совместную работу в последние годы. Время было непростым: пандемия, санкции, необходимость перестраивать экономику и промышленность под нужды СВО. Но все вместе, опираясь на вашу поддержку, прошли его достойно. Многое сделано по всему региону, в разных отраслях и сферах жизни», — подчеркнул Текслер.
Церемония вступления в должность губернатора Челябинской области состоится 20 сентября. Увидеть церемонию можно будет в прямом эфире. Согласно законодательству, после вступления губернатора в должность правительство уходит в отставку, после чего будут подписываться новые контракты.
Выборы губернатора состоялись 7 и 8 сентября. В них приняли участие четыре кандидата. Текслер, баллотировавшийся на второй срок, выиграл кампанию. За него проголосовали 81,28% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!