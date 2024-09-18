Причиной массового ДТП на челябинской трассе М-5 стал отказ тормозов у фуры

На спуске у фуры оказались неисправными тормоза, сообщил URA.RU источник
Причиной массового ДТП на трассе М-5 Челябинской области, где 19 сентября вблизи Юрюзани столкнулись грузовые и легковые автомобили, стал отказ тормозов у фуры Scania. Об этом URA.RU сообщил источник.
«На спуске в сторону Челябинска у фуры отказали тормоза. В итоге он столкнулся с двумя грузовыми и двумя легковыми авто», — сообщил URA.RU источник из инспекции.
В ДТП пострадал один человек. Сейчас движение на участке перекрыто из-за последствий аварии, организован объезд.
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