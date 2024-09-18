18 сентября 2024

Причиной массового ДТП на челябинской трассе М-5 стал отказ тормозов у фуры

© Служба новостей «URA.RU»
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На спуске у фуры оказались неисправными тормоза, сообщил URA.RU источник
На спуске у фуры оказались неисправными тормоза, сообщил URA.RU источник Фото:

Причиной массового ДТП на трассе М-5 Челябинской области, где 19 сентября вблизи Юрюзани столкнулись грузовые и легковые автомобили, стал отказ тормозов у фуры Scania. Об этом URA.RU сообщил источник.

«На спуске в сторону Челябинска у фуры отказали тормоза. В итоге он столкнулся с двумя грузовыми и двумя легковыми авто», — сообщил URA.RU источник из инспекции.

В ДТП пострадал один человек. Сейчас движение на участке перекрыто из-за последствий аварии, организован объезд.

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Причиной массового ДТП на трассе М-5 Челябинской области, где 19 сентября вблизи Юрюзани столкнулись грузовые и легковые автомобили, стал отказ тормозов у фуры Scania. Об этом URA.RU сообщил источник. «На спуске в сторону Челябинска у фуры отказали тормоза. В итоге он столкнулся с двумя грузовыми и двумя легковыми авто», — сообщил URA.RU источник из инспекции. В ДТП пострадал один человек. Сейчас движение на участке перекрыто из-за последствий аварии, организован объезд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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