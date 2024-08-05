В Челябинскую область придет большая вода из Башкирии

06 августа 2024 в 10:35 Размер текста - 17 +

Вода придет из Иремельского водохранилища Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни В Миассе Челябинской области ожидают прибытие большой воды из Иремельского водохранилища в Башкирии. Гидротехники настраивают работу дамб для того, чтобы пропустить эту воду без последствий, сообщил замгубернатора региона Александр Козлов. «Мы ждем большой воды из Башкирии, которая еще пойдет из Иремельского водохранилища через Миасс. Мы это контролируем на дамбах, чтобы как можно меньше воды шло через Смородинку, затем через Миасский и Поликарповские пруды. Сейчас там работают гидротехники, настраивают, чтобы минимизировать последствия», — рассказал Козлов на пресс-конференции в Центре управления регионом. Козлов рассказал, что сейчас в регионе держат на контроле работу в муниципалитетах, где еще не снят режим ЧС., но в целом ситуация уже выровнялась. Он объяснил, что подтопления начались из-за того, что после сильного весеннего паводка почва осталась наполнена водой. Осадкам некуда было впитываться и вода начала стекать по рельефу, заполняя окрестные водохранилища. «Нам повезло, что в нашем регионе есть два крупных водохранилища, готовых к приему большой воды, как Аргазинское и Верхнеуральское. Они взяли на себя всю воду и это сыграло свою положительную роль, вода не пошла дальше. Первое объемом порядка 900 миллионов кубометров было заполнено чуть более чем наполовину, сейчас оно практически полное и это даже отчасти хорошо», — отметил Козлов. Замгубернатора добавил, что в тех местах, откуда вода естественным образом не может стечь, то есть в подвалах домов и низинах, ее нужно откачать. Губернатор Текслер обратился к руководству соседних регионов, где этой весной были сильные паводки, за помощью. В результате из Оренбургской, Курганской и Свердловской областей на помощь челябинским МЧС пришла дополнительная техника. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Миассе Челябинской области ожидают прибытие большой воды из Иремельского водохранилища в Башкирии. Гидротехники настраивают работу дамб для того, чтобы пропустить эту воду без последствий, сообщил замгубернатора региона Александр Козлов. «Мы ждем большой воды из Башкирии, которая еще пойдет из Иремельского водохранилища через Миасс. Мы это контролируем на дамбах, чтобы как можно меньше воды шло через Смородинку, затем через Миасский и Поликарповские пруды. Сейчас там работают гидротехники, настраивают, чтобы минимизировать последствия», — рассказал Козлов на пресс-конференции в Центре управления регионом. Козлов рассказал, что сейчас в регионе держат на контроле работу в муниципалитетах, где еще не снят режим ЧС., но в целом ситуация уже выровнялась. Он объяснил, что подтопления начались из-за того, что после сильного весеннего паводка почва осталась наполнена водой. Осадкам некуда было впитываться и вода начала стекать по рельефу, заполняя окрестные водохранилища. «Нам повезло, что в нашем регионе есть два крупных водохранилища, готовых к приему большой воды, как Аргазинское и Верхнеуральское. Они взяли на себя всю воду и это сыграло свою положительную роль, вода не пошла дальше. Первое объемом порядка 900 миллионов кубометров было заполнено чуть более чем наполовину, сейчас оно практически полное и это даже отчасти хорошо», — отметил Козлов. Замгубернатора добавил, что в тех местах, откуда вода естественным образом не может стечь, то есть в подвалах домов и низинах, ее нужно откачать. Губернатор Текслер обратился к руководству соседних регионов, где этой весной были сильные паводки, за помощью. В результате из Оренбургской, Курганской и Свердловской областей на помощь челябинским МЧС пришла дополнительная техника.