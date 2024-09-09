В Магнитогорске участились ДТП на трамвайных рельсах из-за замены полотна

09 сентября 2024 в 16:26 Размер текста - 17 +

После замены брусчатки на асфальт водители перестали соблюдать ПДД Фото: Илья Московец © URA.RU В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, после замены брусчатки на асфальт в районе трамвайных рельсов увеличилось количество ДТП. Об этом сообщили жители Магнитогорска. В администрации города URA.RU уточнили, что к брусчатке были нарекания. «У нас в городе где только можно асфальтируют трамвайные пути, и в следствие чего повышается аварийность, автомобили просто лезут под трамвай! За неделю может произойти по пять-семь ДТП с трамваем по вине автомобилей. Из-за того что автомобилисты постоянно бросаются под трамвай, рабочих вагонов становится все меньше и меньше, скоро на линию уже нечего будет выпускать», — рассказывает местный житель Артем С. Житель Магнитогорска сообщает, что из-за низкой культуры вождения автомобилистов трамваи зачастую вынуждены стоять в пробках, так как полоса занята машинами. В администрации города URA.RU сообщили, что вдоль трамвайных путей идет замена брусчатки, так как к ней были нарекания. «На 2024 год запланировано восстановить дорожное покрытие на трамвайных путях после проведения капитального ремонта общей протяженностью 1055 метров. На данных участках была брусчатка в уровень с рельсами, но были нареканий к ней, поэтому решили применить асфальт», — уточнили в пресс-службе мэрии Магнитогорска. Замена брусчатки на асфальт в текущем году будет произведена по проспекту Карла Маркса, включая переезд улицы Правда. Кроме того, аналогичные работы ведутся по улице Грязнова, включая переезды проспекта Ленина и улицы Марджани. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, после замены брусчатки на асфальт в районе трамвайных рельсов увеличилось количество ДТП. Об этом сообщили жители Магнитогорска. В администрации города URA.RU уточнили, что к брусчатке были нарекания. «У нас в городе где только можно асфальтируют трамвайные пути, и в следствие чего повышается аварийность, автомобили просто лезут под трамвай! За неделю может произойти по пять-семь ДТП с трамваем по вине автомобилей. Из-за того что автомобилисты постоянно бросаются под трамвай, рабочих вагонов становится все меньше и меньше, скоро на линию уже нечего будет выпускать», — рассказывает местный житель Артем С. Житель Магнитогорска сообщает, что из-за низкой культуры вождения автомобилистов трамваи зачастую вынуждены стоять в пробках, так как полоса занята машинами. В администрации города URA.RU сообщили, что вдоль трамвайных путей идет замена брусчатки, так как к ней были нарекания. «На 2024 год запланировано восстановить дорожное покрытие на трамвайных путях после проведения капитального ремонта общей протяженностью 1055 метров. На данных участках была брусчатка в уровень с рельсами, но были нареканий к ней, поэтому решили применить асфальт», — уточнили в пресс-службе мэрии Магнитогорска. Замена брусчатки на асфальт в текущем году будет произведена по проспекту Карла Маркса, включая переезд улицы Правда. Кроме того, аналогичные работы ведутся по улице Грязнова, включая переезды проспекта Ленина и улицы Марджани.