Челябинская бизнесвумен выпускала вареники с микробами

Бизнесвумен из Аши (Челябинская область) выпускала вареники и пельмени с микробами. Как 9 сентября сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, превышено количество нескольких видов микроорганизмов.
«Было установлено, что две декларации о соответствии оформлены предпринимателем на основании протоколов лабораторных испытаний, где ясно сказано, что продукция не прошла тест на микробную безопасность. В образцах превышено количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов», — рассказали в офисе службы.
Бизнесвумен получила предостережение о недопустимости нарушения требований. Продукцией торговали, не проведя всех исследований на микробиологические показатели и гигиенические показатели. Следовало выявить остаточное количество токсических элементов, остатков лекарственных средств, диоксинов, нитритов, плесени и других элементов.
Лишение декларации предполагает запрет на реализацию продукции. Возобновить продажу получится лишь после лабораторной проверки полуфабрикатов на все показатели качества и оформления новой декларации.
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