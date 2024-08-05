Тысячи челябинцев накормили тонной солянки на фестивале

На фестивале в Магнитогорске солянкой накормили 2,5 тысячи горожан

06 августа 2024 в 10:20 Размер текста - 17 +

На фестивале «Солянка» тонной супа накормили 2,5 тысячи посетителей Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, на фестивале «Солянка» собрались 2,5 тысячи человек. Одним из главных событий дня стало угощение посетителей тонной супа, который сварили в огромном чане. «На магнитогорском фестивале „Солянка“ супом накормили 2,5 тысячи горожан. Заместитель главы Магнитогорска Александра Макарова дала старт фестивалю, ударив половником в кастрюлю, и пригласила всех на дегустацию в зону барбекю», — передает издание «Верстов.Инфо» с фестиваля. Количество участников, которые представляют свои продукты и товары, с 2022 года при этом увеличилось в 2,5 раза. В 2024 году их было 105, на первом фестивале — около 40. Желая поставить новый рекорд, партнеры и организаторы фестиваля сварили тонну солянки. Суп из чана разливали по кастрюлям, а после раздавали в стаканах. Каждому гостю было предложено также добавить в блюдо зелень, лимон или сметану. О желании установить рекорд организаторы сообщили в июне. Кроме гастроплощадок на фестивале также развернули лекторий и локации с мастер-классами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, на фестивале «Солянка» собрались 2,5 тысячи человек. Одним из главных событий дня стало угощение посетителей тонной супа, который сварили в огромном чане. «На магнитогорском фестивале „Солянка“ супом накормили 2,5 тысячи горожан. Заместитель главы Магнитогорска Александра Макарова дала старт фестивалю, ударив половником в кастрюлю, и пригласила всех на дегустацию в зону барбекю», — передает издание «Верстов.Инфо» с фестиваля. Количество участников, которые представляют свои продукты и товары, с 2022 года при этом увеличилось в 2,5 раза. В 2024 году их было 105, на первом фестивале — около 40. Желая поставить новый рекорд, партнеры и организаторы фестиваля сварили тонну солянки. Суп из чана разливали по кастрюлям, а после раздавали в стаканах. Каждому гостю было предложено также добавить в блюдо зелень, лимон или сметану. О желании установить рекорд организаторы сообщили в июне. Кроме гастроплощадок на фестивале также развернули лекторий и локации с мастер-классами.