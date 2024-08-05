05 августа 2024

Тысячи челябинцев накормили тонной солянки на фестивале

На фестивале в Магнитогорске солянкой накормили 2,5 тысячи горожан
© Служба новостей «URA.RU»
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На фестивале «Солянка» тонной супа накормили 2,5 тысячи посетителей Фото:

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, на фестивале «Солянка» собрались 2,5 тысячи человек. Одним из главных событий дня стало угощение посетителей тонной супа, который сварили в огромном чане.

«На магнитогорском фестивале „Солянка“ супом накормили 2,5 тысячи горожан. Заместитель главы Магнитогорска Александра Макарова дала старт фестивалю, ударив половником в кастрюлю, и пригласила всех на дегустацию в зону барбекю», — передает издание «Верстов.Инфо» с фестиваля.

Количество участников, которые представляют свои продукты и товары, с 2022 года при этом увеличилось в 2,5 раза. В 2024 году их было 105, на первом фестивале — около 40. Желая поставить новый рекорд, партнеры и организаторы фестиваля сварили тонну солянки. Суп из чана разливали по кастрюлям, а после раздавали в стаканах. Каждому гостю было предложено также добавить в блюдо зелень, лимон или сметану.

О желании установить рекорд организаторы сообщили в июне. Кроме гастроплощадок на фестивале также развернули лекторий и локации с мастер-классами.

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В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, на фестивале «Солянка» собрались 2,5 тысячи человек. Одним из главных событий дня стало угощение посетителей тонной супа, который сварили в огромном чане. «На магнитогорском фестивале „Солянка“ супом накормили 2,5 тысячи горожан. Заместитель главы Магнитогорска Александра Макарова дала старт фестивалю, ударив половником в кастрюлю, и пригласила всех на дегустацию в зону барбекю», — передает издание «Верстов.Инфо» с фестиваля. Количество участников, которые представляют свои продукты и товары, с 2022 года при этом увеличилось в 2,5 раза. В 2024 году их было 105, на первом фестивале — около 40. Желая поставить новый рекорд, партнеры и организаторы фестиваля сварили тонну солянки. Суп из чана разливали по кастрюлям, а после раздавали в стаканах. Каждому гостю было предложено также добавить в блюдо зелень, лимон или сметану. О желании установить рекорд организаторы сообщили в июне. Кроме гастроплощадок на фестивале также развернули лекторий и локации с мастер-классами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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