05 августа 2024

Обрушение дома в Нижнем Тагиле расследует отдел по особо важным делам

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение дома по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил, нижний тагил, сибирская 81
Делом о гибели 10 человек под завалами в Нижнем Тагиле занимаются лучшие сыщики Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Следственный комитет Свердловской области подтвердил URA.RU задержание трех сотрудников службы «Газэкс», подозреваемых в халатности, которая привела к обрушению дома в Нижнем Тагиле и гибели людей. С мастером и двумя слесарями работает отдел по расследованию особо важных дел.

«Следователем первого отдела по расследованию особо важных дел по подозрению в совершении данного преступления [взрыву и обрушению дома в Нижнем Тагиле] задержаны мастер и два слесаря газовой службы. В настоящее время с их участием проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу и о предъявлении обвинения», — сказано в заявлении пресс-службы ведомства.

Ранее задержание трех сотрудников подтвердили в самом «Газэксе». Там уверили, что газовая служба оказывает максимальную помощь в расследовании ЧП.

Взрыв бытового газа, а за ним и обрушение дома случились 1 августа в Нижнем Тагиле. Погибли 10 человек, включая пять детей. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ — «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Все самое главное о происшествии, — в сюжете URA.RU.

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Следственный комитет Свердловской области подтвердил URA.RU задержание трех сотрудников службы «Газэкс», подозреваемых в халатности, которая привела к обрушению дома в Нижнем Тагиле и гибели людей. С мастером и двумя слесарями работает отдел по расследованию особо важных дел. «Следователем первого отдела по расследованию особо важных дел по подозрению в совершении данного преступления [взрыву и обрушению дома в Нижнем Тагиле] задержаны мастер и два слесаря газовой службы. В настоящее время с их участием проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу и о предъявлении обвинения», — сказано в заявлении пресс-службы ведомства. Ранее задержание трех сотрудников подтвердили в самом «Газэксе». Там уверили, что газовая служба оказывает максимальную помощь в расследовании ЧП. Взрыв бытового газа, а за ним и обрушение дома случились 1 августа в Нижнем Тагиле. Погибли 10 человек, включая пять детей. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ — «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Все самое главное о происшествии, — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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