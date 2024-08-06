В Екатеринбурге несколько дней не могут найти 13-летнего подростка. Фото

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Поиски ведут силовики и волонтеры
Поиски ведут силовики и волонтеры Фото:

В Екатеринбурге на Уралмаше 4 августа пропал 13-летний Владимир Ляльков. Поисками подростка занимаются волонтеры и сотрудники полиции, рассказали в поисково-спасательном отряде "Прорыв".

"Внимание! Пропал Владимир Ляльков! Приметы: рост 168 сантиметров, серые глаза, светло-русые волосы, худощавое телосложение. На момент пропажи был одет в светло-серую футболку, черные штаны белыми лампасами, черные кеды, белая бейсболка, черный свитшот", — следует из сообщения. Отмечается, что на лице под правым глазом у ребенка родинка.

Передать информацию о пропавшем можно руководителю отряда прорыв Наталье — 8(900)044-02-20 или в отдел полиции № 15 по телефону — +7(343)356-42-15, "102" или "112". Анонимность информаторам гарантируется.

Поисками подростка занимаются волонтеры и силовики
Поисками подростка занимаются волонтеры и силовики
Фото:

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В Екатеринбурге на Уралмаше 4 августа пропал 13-летний Владимир Ляльков. Поисками подростка занимаются волонтеры и сотрудники полиции, рассказали в поисково-спасательном отряде "Прорыв". "Внимание! Пропал Владимир Ляльков! Приметы: рост 168 сантиметров, серые глаза, светло-русые волосы, худощавое телосложение. На момент пропажи был одет в светло-серую футболку, черные штаны белыми лампасами, черные кеды, белая бейсболка, черный свитшот", — следует из сообщения. Отмечается, что на лице под правым глазом у ребенка родинка. Передать информацию о пропавшем можно руководителю отряда прорыв Наталье — 8(900)044-02-20 или в отдел полиции № 15 по телефону — +7(343)356-42-15, "102" или "112". Анонимность информаторам гарантируется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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