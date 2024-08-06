В Екатеринбурге на Уралмаше 4 августа пропал 13-летний Владимир Ляльков. Поисками подростка занимаются волонтеры и сотрудники полиции, рассказали в поисково-спасательном отряде "Прорыв".
"Внимание! Пропал Владимир Ляльков! Приметы: рост 168 сантиметров, серые глаза, светло-русые волосы, худощавое телосложение. На момент пропажи был одет в светло-серую футболку, черные штаны белыми лампасами, черные кеды, белая бейсболка, черный свитшот", — следует из сообщения. Отмечается, что на лице под правым глазом у ребенка родинка.
Передать информацию о пропавшем можно руководителю отряда прорыв Наталье — 8(900)044-02-20 или в отдел полиции № 15 по телефону — +7(343)356-42-15, "102" или "112". Анонимность информаторам гарантируется.
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