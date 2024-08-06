В Карталах подросток на питбайке сбил девочку

В Карталах (Челябинская область) 16-летняя девочка оказалась в больнице после того, как на нее наехал питбайк под управлением подростка. Об этом 7 августа сообщили местные СМИ.
«На улице Российской несовершеннолетний водитель питбайка катался без водительских прав. Подросток наехал на шестнадцатилетнюю девочку, ее госпитализировали», — сообщает издание «Карталинская новь».
В полиции Карталов напомнили, что питбайк не является транспортным средством. Выезд на дороги общего пользования на нем строго запрещен. Он применяется для соревнований только на специализированных трассах.
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