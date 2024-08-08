Жителям дома в Верхнеуральске возместят ущерб из-за отсутствия крыши

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Ремонт кровли и фасада на Площади Революции 1 и Ленина 61. Челябинск, гастарбайтер, ремонт кровли, ремонт крыши, строитель, рабочий, площадь революции1
Жители остались без крыши в период затяжных ливней Фото:

Жителям многоквартирного дома №16 по улице Титова в Верхнеуральске Челябинской области компенсируют ущерб после затопления квартир ливнями во время ремонта крыши. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры после проверки публикации на сайте URA.RU.

«При выполнении в июле текущего года работ по замене кровли дома подрядной организацией не приняты меры к недопущению увлажнения перекрытий дома атмосферными осадками, не обеспечено наличие всех необходимых строительных материалов, что привело к затоплению шести квартир. Принято решение о возмещении гражданам ущерба, причиненного в результате подтопления квартир, за счет средств подрядной организации», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве добавили, что затопленные квартиры уже осмотрены, составлены акты для возмещения ущерба. Подрядчики в свою очередь оперативно приступил к завершению кровельных работ.

Ранее URA.RU сообщало, что в Верхнеуральске в одном из многоквартирных домов после ливней объявлен режим чрезвычайной ситуации. В период проведения ремонта были затоплены квартиры, а также вышла из строя система электроснабжения.

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Жителям многоквартирного дома №16 по улице Титова в Верхнеуральске Челябинской области компенсируют ущерб после затопления квартир ливнями во время ремонта крыши. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры после проверки публикации на сайте URA.RU. «При выполнении в июле текущего года работ по замене кровли дома подрядной организацией не приняты меры к недопущению увлажнения перекрытий дома атмосферными осадками, не обеспечено наличие всех необходимых строительных материалов, что привело к затоплению шести квартир. Принято решение о возмещении гражданам ущерба, причиненного в результате подтопления квартир, за счет средств подрядной организации», — сообщили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что затопленные квартиры уже осмотрены, составлены акты для возмещения ущерба. Подрядчики в свою очередь оперативно приступил к завершению кровельных работ. Ранее URA.RU сообщало, что в Верхнеуральске в одном из многоквартирных домов после ливней объявлен режим чрезвычайной ситуации. В период проведения ремонта были затоплены квартиры, а также вышла из строя система электроснабжения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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