В Екатеринбурге знаменитый рэпер Гуф (Алексей Долматов) отжег перед толпой по ходу международного турнира. Но без использования мата, о чем его попросили организаторы.
«Меня сегодня просили без мата, исключительно без него. Это мы еще сможем, но про остальное ничего не сказали», — заявил артист на сцене. Концерт состоялся возле «Екатеринбург-Арены» в честь гранд-финала Winline Лиги по баскетболу 3x3, который продлится с 9 по 11 августа.
Ранее URA.RU писало о предстоящем выступлении Гуфа, а также питерского рэпера Alblak 52 (Кирилл Каджаия) на баскетбольном турнире в Екатеринбурге. В турнире примут участие команды из Бразилии, Германии, Китая, России и других стран.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!