Гуф без мата отжег перед толпой на концерте в Екатеринбурге. Видео

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Про другие ограничения Гуфу не сказали (архивное фото)
Про другие ограничения Гуфу не сказали (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге знаменитый рэпер Гуф (Алексей Долматов) отжег перед толпой по ходу международного турнира. Но без использования мата, о чем его попросили организаторы.

«Меня сегодня просили без мата, исключительно без него. Это мы еще сможем, но про остальное ничего не сказали», — заявил артист на сцене. Концерт состоялся возле «Екатеринбург-Арены» в честь гранд-финала Winline Лиги по баскетболу 3x3, который продлится с 9 по 11 августа.

Ранее URA.RU писало о предстоящем выступлении Гуфа, а также питерского рэпера Alblak 52 (Кирилл Каджаия) на баскетбольном турнире в Екатеринбурге. В турнире примут участие команды из Бразилии, Германии, Китая, России и других стран.

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В Екатеринбурге знаменитый рэпер Гуф (Алексей Долматов) отжег перед толпой по ходу международного турнира. Но без использования мата, о чем его попросили организаторы. «Меня сегодня просили без мата, исключительно без него. Это мы еще сможем, но про остальное ничего не сказали», — заявил артист на сцене. Концерт состоялся возле «Екатеринбург-Арены» в честь гранд-финала Winline Лиги по баскетболу 3x3, который продлится с 9 по 11 августа. Ранее URA.RU писало о предстоящем выступлении Гуфа, а также питерского рэпера Alblak 52 (Кирилл Каджаия) на баскетбольном турнире в Екатеринбурге. В турнире примут участие команды из Бразилии, Германии, Китая, России и других стран.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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