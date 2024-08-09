Причиной заторов стали ремонтные работы
На трассе Пермь — Екатеринбург в районе Ревды и села Первомайское люди вновь застряли в многокилометровых пробках. Это следует из данных «Яндекс.Карт».
Красные зоны заторов составляют от полутора до четырех километров. Причина — ремонтные работы.
Ситуация на момент публикации в районе Ревды
Отрезки пробки у села Первомайское
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