На отрезках трассы Пермь — Екатеринбург вновь многокилометровые пробки. Скрин

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Причиной заторов стали ремонтные работы
Причиной заторов стали ремонтные работы Фото:

На трассе Пермь — Екатеринбург в районе Ревды и села Первомайское люди вновь застряли в многокилометровых пробках. Это следует из данных «Яндекс.Карт».

Красные зоны заторов составляют от полутора до четырех километров. Причина — ремонтные работы.

Ситуация на момент публикации в районе Ревды
Ситуация на момент публикации в районе Ревды
Фото:
Отрезки пробки у села Первомайское
Отрезки пробки у села Первомайское
Фото:

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На трассе Пермь — Екатеринбург в районе Ревды и села Первомайское люди вновь застряли в многокилометровых пробках. Это следует из данных «Яндекс.Карт». Красные зоны заторов составляют от полутора до четырех километров. Причина — ремонтные работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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