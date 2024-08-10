Кремлев купит дом челябинскому тренеру Борцовой, потерявшей жилье в паводок. Видео

11 августа 2024 в 17:52 Размер текста - 17 +

Кремлев призывает всех не проходить мимо человеческой беды (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Международной боксерской ассоциации Умар Кремлев и челябинские боксеры купят новый дом тренеру Кристине Борцовой. Девушка потеряла жилье во время наводнения в Челябинской области из-за ливней, сообщил Кремлев. «Товарищи, нас просили помочь с первым взносом в ипотеку, чтобы Кристина взяла себе жилье. Но мы настоящая боксерская семья и поможем Кристине купить новый дом, чтобы у нее было свое жилье», — сказал Кремлев в видео, опубликованном на его официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Борцова — тренер по боксу из Челябинской области. Когда прорвало дамбу, затопило и ее дом. Теперь жилье для проживания непригодно, Кристина также потеряла имущество. «Люди не должны проходить мимо, когда такие ситуации происходят. Призываю всех, у кого есть возможность, присоединяйтесь. Мимо человеческой беды не проходите», — говорит Кремлев. Затяжные ливни обрушились на Челябинскую область в конце июля. Регион буквально утонул под натиском разбушевавшейся стихии. Из-за обильных ливней прорвало дамбу Киалимского водохранилища возле Карабаша. От разлива рек пострадали и другие районы области. Ситуация остается напряженной до сих пор в Миассе и около деревни Новоандреевка, где вода затопила дорогу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Международной боксерской ассоциации Умар Кремлев и челябинские боксеры купят новый дом тренеру Кристине Борцовой. Девушка потеряла жилье во время наводнения в Челябинской области из-за ливней, сообщил Кремлев. «Товарищи, нас просили помочь с первым взносом в ипотеку, чтобы Кристина взяла себе жилье. Но мы настоящая боксерская семья и поможем Кристине купить новый дом, чтобы у нее было свое жилье», — сказал Кремлев в видео, опубликованном на его официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Борцова — тренер по боксу из Челябинской области. Когда прорвало дамбу, затопило и ее дом. Теперь жилье для проживания непригодно, Кристина также потеряла имущество. «Люди не должны проходить мимо, когда такие ситуации происходят. Призываю всех, у кого есть возможность, присоединяйтесь. Мимо человеческой беды не проходите», — говорит Кремлев. Затяжные ливни обрушились на Челябинскую область в конце июля. Регион буквально утонул под натиском разбушевавшейся стихии. Из-за обильных ливней прорвало дамбу Киалимского водохранилища возле Карабаша. От разлива рек пострадали и другие районы области. Ситуация остается напряженной до сих пор в Миассе и около деревни Новоандреевка, где вода затопила дорогу.