Президент Международной боксерской ассоциации Умар Кремлев и челябинские боксеры купят новый дом тренеру Кристине Борцовой. Девушка потеряла жилье во время наводнения в Челябинской области из-за ливней, сообщил Кремлев.
«Товарищи, нас просили помочь с первым взносом в ипотеку, чтобы Кристина взяла себе жилье. Но мы настоящая боксерская семья и поможем Кристине купить новый дом, чтобы у нее было свое жилье», — сказал Кремлев в видео, опубликованном на его официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
Борцова — тренер по боксу из Челябинской области. Когда прорвало дамбу, затопило и ее дом. Теперь жилье для проживания непригодно, Кристина также потеряла имущество. «Люди не должны проходить мимо, когда такие ситуации происходят. Призываю всех, у кого есть возможность, присоединяйтесь. Мимо человеческой беды не проходите», — говорит Кремлев.
Затяжные ливни обрушились на Челябинскую область в конце июля. Регион буквально утонул под натиском разбушевавшейся стихии. Из-за обильных ливней прорвало дамбу Киалимского водохранилища возле Карабаша. От разлива рек пострадали и другие районы области. Ситуация остается напряженной до сих пор в Миассе и около деревни Новоандреевка, где вода затопила дорогу.
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