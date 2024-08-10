10 августа 2024

Кремлев купит дом челябинскому тренеру Борцовой, потерявшей жилье в паводок. Видео

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Санкт-Петербургский экономический форум 2024. Сбор гостей на пленарную сессию ПМЭФ 2024. Санкт-Петербург , кремлев умар
Кремлев призывает всех не проходить мимо человеческой беды (архивное фото) Фото:

Президент Международной боксерской ассоциации Умар Кремлев и челябинские боксеры купят новый дом тренеру Кристине Борцовой. Девушка потеряла жилье во время наводнения в Челябинской области из-за ливней, сообщил Кремлев.

«Товарищи, нас просили помочь с первым взносом в ипотеку, чтобы Кристина взяла себе жилье. Но мы настоящая боксерская семья и поможем Кристине купить новый дом, чтобы у нее было свое жилье», — сказал Кремлев в видео, опубликованном на его официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Борцова — тренер по боксу из Челябинской области. Когда прорвало дамбу, затопило и ее дом. Теперь жилье для проживания непригодно, Кристина также потеряла имущество. «Люди не должны проходить мимо, когда такие ситуации происходят. Призываю всех, у кого есть возможность, присоединяйтесь. Мимо человеческой беды не проходите», — говорит Кремлев.

Затяжные ливни обрушились на Челябинскую область в конце июля. Регион буквально утонул под натиском разбушевавшейся стихии. Из-за обильных ливней прорвало дамбу Киалимского водохранилища возле Карабаша. От разлива рек пострадали и другие районы области. Ситуация остается напряженной до сих пор в Миассе и около деревни Новоандреевка, где вода затопила дорогу.

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Президент Международной боксерской ассоциации Умар Кремлев и челябинские боксеры купят новый дом тренеру Кристине Борцовой. Девушка потеряла жилье во время наводнения в Челябинской области из-за ливней, сообщил Кремлев. «Товарищи, нас просили помочь с первым взносом в ипотеку, чтобы Кристина взяла себе жилье. Но мы настоящая боксерская семья и поможем Кристине купить новый дом, чтобы у нее было свое жилье», — сказал Кремлев в видео, опубликованном на его официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Борцова — тренер по боксу из Челябинской области. Когда прорвало дамбу, затопило и ее дом. Теперь жилье для проживания непригодно, Кристина также потеряла имущество. «Люди не должны проходить мимо, когда такие ситуации происходят. Призываю всех, у кого есть возможность, присоединяйтесь. Мимо человеческой беды не проходите», — говорит Кремлев. Затяжные ливни обрушились на Челябинскую область в конце июля. Регион буквально утонул под натиском разбушевавшейся стихии. Из-за обильных ливней прорвало дамбу Киалимского водохранилища возле Карабаша. От разлива рек пострадали и другие районы области. Ситуация остается напряженной до сих пор в Миассе и около деревни Новоандреевка, где вода затопила дорогу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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