Врио главы Курской области обсудил с замминистра обороны ситуацию в Курске

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Петербургский международный экономический форум. (ПМЭФ-2024). День третий. , смирнов алексей
Алексей Смирнов (на фото) и Андрей Булыга обсудили меры противодействия ВСУ Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о встрече с заместителем министра обороны РФ Андреем Булыгой. Они обсудили ситуацию в приграничных районах региона.

«Встретился с заместителем министра обороны Российской Федерации Андреем Булыгой», — написал Смирнов в своем telegram-канале. Врио губернатора совместно с Булыгой обсудили меры противодействия продвижению Вооруженным силам Украины в приграничных районах Курской области.

Ранее ВСУ попытались проникнуть в Беловский район Курской области. Украинские боевики делали попытки прорваться туда с помощью танков и бронетехники. Однако ВС РФ пресекли все попытки ВСУ.

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Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о встрече с заместителем министра обороны РФ Андреем Булыгой. Они обсудили ситуацию в приграничных районах региона. «Встретился с заместителем министра обороны Российской Федерации Андреем Булыгой», — написал Смирнов в своем telegram-канале. Врио губернатора совместно с Булыгой обсудили меры противодействия продвижению Вооруженным силам Украины в приграничных районах Курской области. Ранее ВСУ попытались проникнуть в Беловский район Курской области. Украинские боевики делали попытки прорваться туда с помощью танков и бронетехники. Однако ВС РФ пресекли все попытки ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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