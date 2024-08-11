Врио главы Курской области обсудил с замминистра обороны ситуацию в Курске

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о встрече с заместителем министра обороны РФ Андреем Булыгой. Они обсудили ситуацию в приграничных районах региона.
«Встретился с заместителем министра обороны Российской Федерации Андреем Булыгой», — написал Смирнов в своем telegram-канале. Врио губернатора совместно с Булыгой обсудили меры противодействия продвижению Вооруженным силам Украины в приграничных районах Курской области.
Ранее ВСУ попытались проникнуть в Беловский район Курской области. Украинские боевики делали попытки прорваться туда с помощью танков и бронетехники. Однако ВС РФ пресекли все попытки ВСУ.
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Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о встрече с заместителем министра обороны РФ Андреем Булыгой. Они обсудили ситуацию в приграничных районах региона. «Встретился с заместителем министра обороны Российской Федерации Андреем Булыгой», — написал Смирнов в своем telegram-канале. Врио губернатора совместно с Булыгой обсудили меры противодействия продвижению Вооруженным силам Украины в приграничных районах Курской области. Ранее ВСУ попытались проникнуть в Беловский район Курской области. Украинские боевики делали попытки прорваться туда с помощью танков и бронетехники. Однако ВС РФ пресекли все попытки ВСУ.