Политика Врио главы Курской области обсудил с замминистра обороны ситуацию в Курске 11 августа 2024 в 21:33 Размер текста - 17 + Алексей Смирнов (на фото) и Андрей Булыга обсудили меры противодействия ВСУ Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о встрече с заместителем министра обороны РФ Андреем Булыгой. Они обсудили ситуацию в приграничных районах региона. «Встретился с заместителем министра обороны Российской Федерации Андреем Булыгой», — написал Смирнов в своем telegram-канале . Врио губернатора совместно с Булыгой обсудили меры противодействия продвижению Вооруженным силам Украины в приграничных районах Курской области. Ранее ВСУ попытались проникнуть в Беловский район Курской области. Украинские боевики делали попытки прорваться туда с помощью танков и бронетехники. Однако ВС РФ пресекли все попытки ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о встрече с заместителем министра обороны РФ Андреем Булыгой. Они обсудили ситуацию в приграничных районах региона. «Встретился с заместителем министра обороны Российской Федерации Андреем Булыгой», — написал Смирнов в своем telegram-канале. Врио губернатора совместно с Булыгой обсудили меры противодействия продвижению Вооруженным силам Украины в приграничных районах Курской области. Ранее ВСУ попытались проникнуть в Беловский район Курской области. Украинские боевики делали попытки прорваться туда с помощью танков и бронетехники. Однако ВС РФ пресекли все попытки ВСУ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям