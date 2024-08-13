Молебен с подаренной Путиным иконой пройдет в главном соборе Челябинска

13 августа 2024 в 15:49 Размер текста - 17 +

Ранее икону уже привозили в Екатеринбург Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Митрополит Алексий проведет молебен о даровании победы российскому народу. Он пройдет в главном соборе Челябинска с иконой Спаса Нерукотворного, подаренного участникам СВО президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщили URA.RU в правительстве Челябинской области. «Святой образ „Спаса Нерукотворного“ привезут в Христорождественский кафедральный собор Челябинска. После Божественной литургии в нижнем храме собора, которую возглавит митрополит Челябинский и Миасский Алексий, перед святыней будет совершен молебен о даровании Победы российскому народу. В этот же день молебны о Победе с акафистом Нерукотворному Образу Господа нашего Иисуса Христа будут служить в соборе каждый час с 13:00 до 18:00», — пояснили в пресс-службе. Вечером того же дня икону повезут для поклонения на военный аэродром «Чкаловский» под Москвой. «Оригинал иконы Иисуса Христа „Спас Нерукотворный“ принадлежал военному министру Российской империи Петру Ванновскому. Этот образ считали покровителем русских войск, изображали на хоругвях великих русских князей и полководцев. Год назад Путин подарил участникам специальной военной операции ее копию, которую уже провезли по всей зоне боевых действий», — добавили в пресс-службе Челябинской епархии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Митрополит Алексий проведет молебен о даровании победы российскому народу. Он пройдет в главном соборе Челябинска с иконой Спаса Нерукотворного, подаренного участникам СВО президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщили URA.RU в правительстве Челябинской области. «Святой образ „Спаса Нерукотворного“ привезут в Христорождественский кафедральный собор Челябинска. После Божественной литургии в нижнем храме собора, которую возглавит митрополит Челябинский и Миасский Алексий, перед святыней будет совершен молебен о даровании Победы российскому народу. В этот же день молебны о Победе с акафистом Нерукотворному Образу Господа нашего Иисуса Христа будут служить в соборе каждый час с 13:00 до 18:00», — пояснили в пресс-службе. Вечером того же дня икону повезут для поклонения на военный аэродром «Чкаловский» под Москвой. «Оригинал иконы Иисуса Христа „Спас Нерукотворный“ принадлежал военному министру Российской империи Петру Ванновскому. Этот образ считали покровителем русских войск, изображали на хоругвях великих русских князей и полководцев. Год назад Путин подарил участникам специальной военной операции ее копию, которую уже провезли по всей зоне боевых действий», — добавили в пресс-службе Челябинской епархии.