Военным в зону СВО доставили икону от Путина. Видео

06 августа 2023 в 07:37 Размер текста - 17 +

Военные из группировки «Центр» будут использовать икону для причастия, отметили в Минобороны Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Икона с образом «Спаса Нерукотворного», которую военным подарил президент России Владимир Путин, была доставлена бойцам в зону спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Военнослужащим Центрального военного округа (ЦВО) доставили икону с образом „Спаса Нерукотворного“, подаренную президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным военнослужащим, участникам спецоперации», — заявили в Минобороны . Отмечается, что икона была доставлена к позициям военных из группировки «Центр». В таинстве причастия участвовали артиллеристы, танкисты и бойцы мотострелковых войск. Они смогли подойти к самой иконе. Ее передали бойцам для поднятия боевого духа, отметили в министерстве. Ранее икона принадлежала военному министру Петру Ванновскому. Он работал при Александре III. Однако первые упоминания о ней появились на Руси до 988 года, до Крещения. В начале июля образ с иконой «Спас Нерукотворный» получили также военные из группировки «Запад». До этого она находилась у бойцов группировки «Днепр».

Икона с образом «Спаса Нерукотворного», которую военным подарил президент России Владимир Путин, была доставлена бойцам в зону спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Военнослужащим Центрального военного округа (ЦВО) доставили икону с образом „Спаса Нерукотворного“, подаренную президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным военнослужащим, участникам спецоперации», — заявили в Минобороны. Отмечается, что икона была доставлена к позициям военных из группировки «Центр». В таинстве причастия участвовали артиллеристы, танкисты и бойцы мотострелковых войск. Они смогли подойти к самой иконе. Ее передали бойцам для поднятия боевого духа, отметили в министерстве. Ранее икона принадлежала военному министру Петру Ванновскому. Он работал при Александре III. Однако первые упоминания о ней появились на Руси до 988 года, до Крещения. В начале июля образ с иконой «Спас Нерукотворный» получили также военные из группировки «Запад». До этого она находилась у бойцов группировки «Днепр».