Военным в зону СВО доставили икону от Путина. Видео

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Молебен перед Главной иконой Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации «Спас Нерукотворный». Екатеринбург, икона спас нерукотворный
Военные из группировки «Центр» будут использовать икону для причастия, отметили в Минобороны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Икона с образом «Спаса Нерукотворного», которую военным подарил президент России Владимир Путин, была доставлена бойцам в зону спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Военнослужащим Центрального военного округа (ЦВО) доставили икону с образом „Спаса Нерукотворного“, подаренную президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным военнослужащим, участникам спецоперации», — заявили в Минобороны. Отмечается, что икона была доставлена к позициям военных из группировки «Центр».

В таинстве причастия участвовали артиллеристы, танкисты и бойцы мотострелковых войск. Они смогли подойти к самой иконе. Ее передали бойцам для поднятия боевого духа, отметили в министерстве.

Ранее икона принадлежала военному министру Петру Ванновскому. Он работал при Александре III. Однако первые упоминания о ней появились на Руси до 988 года, до Крещения.

В начале июля образ с иконой «Спас Нерукотворный» получили также военные из группировки «Запад». До этого она находилась у бойцов группировки «Днепр».

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Икона с образом «Спаса Нерукотворного», которую военным подарил президент России Владимир Путин, была доставлена бойцам в зону спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Военнослужащим Центрального военного округа (ЦВО) доставили икону с образом „Спаса Нерукотворного“, подаренную президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным военнослужащим, участникам спецоперации», — заявили в Минобороны. Отмечается, что икона была доставлена к позициям военных из группировки «Центр». В таинстве причастия участвовали артиллеристы, танкисты и бойцы мотострелковых войск. Они смогли подойти к самой иконе. Ее передали бойцам для поднятия боевого духа, отметили в министерстве. Ранее икона принадлежала военному министру Петру Ванновскому. Он работал при Александре III. Однако первые упоминания о ней появились на Руси до 988 года, до Крещения. В начале июля образ с иконой «Спас Нерукотворный» получили также военные из группировки «Запад». До этого она находилась у бойцов группировки «Днепр».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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