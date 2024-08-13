Свердловская участница шоу «Мама в 16» забеременела второй раз

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Беременность, клипарт. Екатеринбург, материнство, демография, беременная женщина, беременность
Девушка находится на четвертом месяце беременности (архивное фото) Фото:

Наталья Попова из Краснотурьинска (Свердловская область), ставшая в 2022 году героиней шоу «Мама в 16» (ранее «Беременна в 16»), ждет второго ребенка. Сейчас она находится на четвертом месяце беременности. Об этом девушка рассказала во время подкаста.

«Я теперь еще раз беременна. Неожиданная беременность, честно говоря. Вообще, мы хотели, но я думала, когда будем постарше. Но раз получилось, так получилось. Я не хочу, чтобы у детей была такая огромная разница», — сказала Попова. Первого ребенка назвали Матвеем, ему уже два года. Мальчик уже самостоятельно кушать и убирать за собой еду.

По ее словам, эта беременность проходит очень тяжело, но несмотря на это, она готова ко второму ребенку. «У меня две недели был токсикоз, я не могла нормально есть. Я, можно сказать, целыми сутками лежала на диване, потому что мне было очень плохо», — отметила девушка.

Премьера выпуска с Натальей Поповой состоялась 5 октября. Шоу выходит на телеканале «Ю». Ранее URA.RU писало, что еще одна участница «Мама в 16» из Екатеринбурга беременна второй раз.

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Наталья Попова из Краснотурьинска (Свердловская область), ставшая в 2022 году героиней шоу «Мама в 16» (ранее «Беременна в 16»), ждет второго ребенка. Сейчас она находится на четвертом месяце беременности. Об этом девушка рассказала во время подкаста. «Я теперь еще раз беременна. Неожиданная беременность, честно говоря. Вообще, мы хотели, но я думала, когда будем постарше. Но раз получилось, так получилось. Я не хочу, чтобы у детей была такая огромная разница», — сказала Попова. Первого ребенка назвали Матвеем, ему уже два года. Мальчик уже самостоятельно кушать и убирать за собой еду. По ее словам, эта беременность проходит очень тяжело, но несмотря на это, она готова ко второму ребенку. «У меня две недели был токсикоз, я не могла нормально есть. Я, можно сказать, целыми сутками лежала на диване, потому что мне было очень плохо», — отметила девушка. Премьера выпуска с Натальей Поповой состоялась 5 октября. Шоу выходит на телеканале «Ю». Ранее URA.RU писало, что еще одна участница «Мама в 16» из Екатеринбурга беременна второй раз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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