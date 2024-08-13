Свердловская участница шоу «Мама в 16» забеременела второй раз

13 августа 2024 в 16:06 Размер текста - 17 +

Девушка находится на четвертом месяце беременности (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Наталья Попова из Краснотурьинска (Свердловская область), ставшая в 2022 году героиней шоу «Мама в 16» (ранее «Беременна в 16»), ждет второго ребенка. Сейчас она находится на четвертом месяце беременности. Об этом девушка рассказала во время подкаста. «Я теперь еще раз беременна. Неожиданная беременность, честно говоря. Вообще, мы хотели, но я думала, когда будем постарше. Но раз получилось, так получилось. Я не хочу, чтобы у детей была такая огромная разница», — сказала Попова. Первого ребенка назвали Матвеем, ему уже два года. Мальчик уже самостоятельно кушать и убирать за собой еду. По ее словам, эта беременность проходит очень тяжело, но несмотря на это, она готова ко второму ребенку. «У меня две недели был токсикоз, я не могла нормально есть. Я, можно сказать, целыми сутками лежала на диване, потому что мне было очень плохо», — отметила девушка. Премьера выпуска с Натальей Поповой состоялась 5 октября. Шоу выходит на телеканале «Ю». Ранее URA.RU писало, что еще одна участница «Мама в 16» из Екатеринбурга беременна второй раз. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Наталья Попова из Краснотурьинска (Свердловская область), ставшая в 2022 году героиней шоу «Мама в 16» (ранее «Беременна в 16»), ждет второго ребенка. Сейчас она находится на четвертом месяце беременности. Об этом девушка рассказала во время подкаста. «Я теперь еще раз беременна. Неожиданная беременность, честно говоря. Вообще, мы хотели, но я думала, когда будем постарше. Но раз получилось, так получилось. Я не хочу, чтобы у детей была такая огромная разница», — сказала Попова. Первого ребенка назвали Матвеем, ему уже два года. Мальчик уже самостоятельно кушать и убирать за собой еду. По ее словам, эта беременность проходит очень тяжело, но несмотря на это, она готова ко второму ребенку. «У меня две недели был токсикоз, я не могла нормально есть. Я, можно сказать, целыми сутками лежала на диване, потому что мне было очень плохо», — отметила девушка. Премьера выпуска с Натальей Поповой состоялась 5 октября. Шоу выходит на телеканале «Ю». Ранее URA.RU писало, что еще одна участница «Мама в 16» из Екатеринбурга беременна второй раз.