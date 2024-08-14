ВС РФ нанесли мощный удар по ВСУ в Мартыновке Курской области: главное об СВО 14 августа

Алаудинов: в Курской области ВСУ задействовали 12 тысяч человек

14 августа 2024 в 22:38 Размер текста - 17 +

ВС РФ нанесли удар по ВСУ в Мартыновке, противник потерял значительное количество техники и живой силы, заявил Апты Алаудинов Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бои с солдатами ВСУ в Курской области продолжаются. ВС РФ ударили по технике и живой силе противника в населенном пункте Мартыновка. По словам командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апты Алаудинова, активное продвижение украинских солдат было остановлено. Главное об СВО на 14 августа — в материале URA.RU. Бои в Курской области Удар ВС РФ по ВСУ в Мартыновке Новость по теме «Уже смирился, думал все — полягу»: истории россиян, спасавших мирных жителей Курской области Российские военные нанесли мощный удар по Вооруженным силам Украины в Мартыновке Курской области. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов. По его словам, в результате атаки было уничтожено значительное количество техники и живой силы противника. Алаудинов также подчеркнул, что активное продвижение ВСУ остановлено, и они несут серьезные потери. Командир спецназа «Ахмат» также проинформировал, что на территорию Курской области за неделю вошло 12 тысяч украинских военных. Он отметил, что среди солдат ВСУ было много иностранного контингента. Разрушение Вознесенского храма Вооруженные силы Украины разрушили Вознесенский храм-часовню в поселке Краснооктябрьский Глушковского района Курской области. Об этом сообщил митрополит Курский и Рыльский Герман. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил скорбь в связи со страданиями духовенства и верующих. Минометчики «Поднос» группировки «Север» бьют по мобильным группам украинских военных Расчеты 82-мм минометов «Поднос» группировки войск «Север» успешно уничтожают мобильные группы ВСУ в приграничных районах Курской области. Благодаря мобильности миномета расчеты могут быстро менять огневые позиции и оставаться незамеченными для противника. Штурмовики Су-25 нанесли удар по ВСУ Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 ВКС России уничтожили скопление живой силы и бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области. По словам Минобороны РФ, после выполнения миссии штурмовики без потерь вернулись на аэродром вылета. Согласно данным разведки, все цели были уничтожены. ВСУ обстреляли Горловку Украинские военные обстреляли Горловку в ДНР. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько. По его словам, в результате атаки ВСУ пострадали четыре мирных жителя. Он также отметил наличие раненной в результате обстрела поселка шахты им. Н. А. Изотова. Потери ВСУ на донецком направлении На донецком направлении российские войска улучшили свои позиции и ликвидировали до 690 боевиков за минувшие сутки, сообщает Минобороны России. Удары были нанесены по живой силе и технике нескольких бригад украинской армии. Также уничтожен склад боеприпасов, передает Пятый канал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бои с солдатами ВСУ в Курской области продолжаются. ВС РФ ударили по технике и живой силе противника в населенном пункте Мартыновка. По словам командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апты Алаудинова, активное продвижение украинских солдат было остановлено. Главное об СВО на 14 августа — в материале URA.RU. Российские военные нанесли мощный удар по Вооруженным силам Украины в Мартыновке Курской области. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов. По его словам, в результате атаки было уничтожено значительное количество техники и живой силы противника. Алаудинов также подчеркнул, что активное продвижение ВСУ остановлено, и они несут серьезные потери. Командир спецназа «Ахмат» также проинформировал, что на территорию Курской области за неделю вошло 12 тысяч украинских военных. Он отметил, что среди солдат ВСУ было много иностранного контингента. Вооруженные силы Украины разрушили Вознесенский храм-часовню в поселке Краснооктябрьский Глушковского района Курской области. Об этом сообщил митрополит Курский и Рыльский Герман. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил скорбь в связи со страданиями духовенства и верующих. Расчеты 82-мм минометов «Поднос» группировки войск «Север» успешно уничтожают мобильные группы ВСУ в приграничных районах Курской области. Благодаря мобильности миномета расчеты могут быстро менять огневые позиции и оставаться незамеченными для противника. Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 ВКС России уничтожили скопление живой силы и бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области. По словам Минобороны РФ, после выполнения миссии штурмовики без потерь вернулись на аэродром вылета. Согласно данным разведки, все цели были уничтожены. Украинские военные обстреляли Горловку в ДНР. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько. По его словам, в результате атаки ВСУ пострадали четыре мирных жителя. Он также отметил наличие раненной в результате обстрела поселка шахты им. Н. А. Изотова. На донецком направлении российские войска улучшили свои позиции и ликвидировали до 690 боевиков за минувшие сутки, сообщает Минобороны России. Удары были нанесены по живой силе и технике нескольких бригад украинской армии. Также уничтожен склад боеприпасов, передает Пятый канал.