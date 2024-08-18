«Там я буду венчаться»: Ольга Бузова отдает гонорары на строительство церкви

Бузова отдает гонорары на строительство церкви, где планирует крестить детей
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Торжественная церемония вручения IV национальной телевизионной премии «Дай Пять!». 23 мая 2024. Москва, бузова ольга
Гонорар за последний концерт в южной столице России Бузова перечислила храму (архивное фото) Фото:

Певица, экс-ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова тратит гонорары с концертов на благотворительность, в том числе на строительство церкви. Об этом она заявила в интервью.

«Я помогаю строить храм в Новой Адыгее несколько лет… Там я буду венчаться и крестить детей», — сказала Бузова журналисту издания «СтарХит».

Гонорар за последний концерт в южной столице России она также перечислили храму. Некоторые поклонники уверены, что Бузова рассказала о строительстве храма с корыстной целью. «Показать попу в трусах и следом батюшку… Я в шоке!» — пишут фанаты.

Бузова ранее раскрыла имя своего нового поклонника. Некий Дмитрий подарил ей шикарный букет красных роз. Сама певица в тот момент находилась в Колумбии и была удивлена, что мужчина отправил цветы «на другой конец Земли».

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Певица, экс-ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова тратит гонорары с концертов на благотворительность, в том числе на строительство церкви. Об этом она заявила в интервью. «Я помогаю строить храм в Новой Адыгее несколько лет… Там я буду венчаться и крестить детей», — сказала Бузова журналисту издания «СтарХит». Гонорар за последний концерт в южной столице России она также перечислили храму. Некоторые поклонники уверены, что Бузова рассказала о строительстве храма с корыстной целью. «Показать попу в трусах и следом батюшку… Я в шоке!» — пишут фанаты. Бузова ранее раскрыла имя своего нового поклонника. Некий Дмитрий подарил ей шикарный букет красных роз. Сама певица в тот момент находилась в Колумбии и была удивлена, что мужчина отправил цветы «на другой конец Земли».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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