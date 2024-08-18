«Там я буду венчаться»: Ольга Бузова отдает гонорары на строительство церкви

Бузова отдает гонорары на строительство церкви, где планирует крестить детей

18 августа 2024 в 23:37 Размер текста - 17 +

Гонорар за последний концерт в южной столице России Бузова перечислила храму (архивное фото) Фото: Наумов Роман © URA.RU Певица, экс-ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова тратит гонорары с концертов на благотворительность, в том числе на строительство церкви. Об этом она заявила в интервью. «Я помогаю строить храм в Новой Адыгее несколько лет… Там я буду венчаться и крестить детей», — сказала Бузова журналисту издания «СтарХит». Гонорар за последний концерт в южной столице России она также перечислили храму. Некоторые поклонники уверены, что Бузова рассказала о строительстве храма с корыстной целью. «Показать попу в трусах и следом батюшку… Я в шоке!» — пишут фанаты. Бузова ранее раскрыла имя своего нового поклонника. Некий Дмитрий подарил ей шикарный букет красных роз. Сама певица в тот момент находилась в Колумбии и была удивлена, что мужчина отправил цветы «на другой конец Земли». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певица, экс-ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова тратит гонорары с концертов на благотворительность, в том числе на строительство церкви. Об этом она заявила в интервью. «Я помогаю строить храм в Новой Адыгее несколько лет… Там я буду венчаться и крестить детей», — сказала Бузова журналисту издания «СтарХит». Гонорар за последний концерт в южной столице России она также перечислили храму. Некоторые поклонники уверены, что Бузова рассказала о строительстве храма с корыстной целью. «Показать попу в трусах и следом батюшку… Я в шоке!» — пишут фанаты. Бузова ранее раскрыла имя своего нового поклонника. Некий Дмитрий подарил ей шикарный букет красных роз. Сама певица в тот момент находилась в Колумбии и была удивлена, что мужчина отправил цветы «на другой конец Земли».