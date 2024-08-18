«Там я буду венчаться»: Ольга Бузова отдает гонорары на строительство церкви

Певица, экс-ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова тратит гонорары с концертов на благотворительность, в том числе на строительство церкви. Об этом она заявила в интервью.
«Я помогаю строить храм в Новой Адыгее несколько лет… Там я буду венчаться и крестить детей», — сказала Бузова журналисту издания «СтарХит».
Гонорар за последний концерт в южной столице России она также перечислили храму. Некоторые поклонники уверены, что Бузова рассказала о строительстве храма с корыстной целью. «Показать попу в трусах и следом батюшку… Я в шоке!» — пишут фанаты.
Бузова ранее раскрыла имя своего нового поклонника. Некий Дмитрий подарил ей шикарный букет красных роз. Сама певица в тот момент находилась в Колумбии и была удивлена, что мужчина отправил цветы «на другой конец Земли».
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