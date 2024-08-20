20 августа 2024

В Пермском крае люди погибли на пожаре

© Служба новостей «URA.RU»
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Тела погибших обнаружили пожарные (архивное фото)
Тела погибших обнаружили пожарные (архивное фото) Фото:

В Кизеле Пермского края минувшей ночью пожар произошел в поселке Шахта. Огнеборцы нашли в одной из комнат дома тела двух человек.

«Ночью на улице Жуковского в п. Шахта городского округа Кизел загорелся жилой дом. Прибывшие пожарные обнаружили на полу в комнате двух погибших», — сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю.

Отмечается, что огонь заметил сосед погорельцев. Он разбудил и спас трех человек. Причины пожара выясняются.

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В Кизеле Пермского края минувшей ночью пожар произошел в поселке Шахта. Огнеборцы нашли в одной из комнат дома тела двух человек. «Ночью на улице Жуковского в п. Шахта городского округа Кизел загорелся жилой дом. Прибывшие пожарные обнаружили на полу в комнате двух погибших», — сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю. Отмечается, что огонь заметил сосед погорельцев. Он разбудил и спас трех человек. Причины пожара выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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