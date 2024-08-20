В Пермском крае люди погибли на пожаре

Тела погибших обнаружили пожарные (архивное фото)
В Кизеле Пермского края минувшей ночью пожар произошел в поселке Шахта. Огнеборцы нашли в одной из комнат дома тела двух человек.
«Ночью на улице Жуковского в п. Шахта городского округа Кизел загорелся жилой дом. Прибывшие пожарные обнаружили на полу в комнате двух погибших», — сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю.
Отмечается, что огонь заметил сосед погорельцев. Он разбудил и спас трех человек. Причины пожара выясняются.
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