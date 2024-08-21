21 августа 2024

В Нижнем Тагиле нашли труп уехавшего в лес мужчины. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Природный парк Бажовские места. Екатеринбург, деревья, лес, бажовские места
Чемоданов уехал в лес на ГАЗели Фото:

В Нижнем Тагиле поисковики нашли труп 61-летнего Андрея Чемоданова, который уехал на ГАЗели в лес и не вернулся. Тело обнаружили вечером 21 августа. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким», — написали поисковики в социальной сети «ВКонтакте». Искать Чемоданова начали с 20 августа в районе коллективного сада НТМК № 5.

Причина смерти не уточняется. Однако осведомленный источник URA.RU пояснил, что предварительно в происшествии криминал не замешан.

Мужчина пропал 20 августа
Мужчина пропал 20 августа
Фото:

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В Нижнем Тагиле поисковики нашли труп 61-летнего Андрея Чемоданова, который уехал на ГАЗели в лес и не вернулся. Тело обнаружили вечером 21 августа. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким», — написали поисковики в социальной сети «ВКонтакте». Искать Чемоданова начали с 20 августа в районе коллективного сада НТМК № 5. Причина смерти не уточняется. Однако осведомленный источник URA.RU пояснил, что предварительно в происшествии криминал не замешан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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