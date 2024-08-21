Чемоданов уехал в лес на ГАЗели
В Нижнем Тагиле поисковики нашли труп 61-летнего Андрея Чемоданова, который уехал на ГАЗели в лес и не вернулся. Тело обнаружили вечером 21 августа. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
«Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким», — написали поисковики в социальной сети «ВКонтакте». Искать Чемоданова начали с 20 августа в районе коллективного сада НТМК № 5.
Причина смерти не уточняется. Однако осведомленный источник URA.RU пояснил, что предварительно в происшествии криминал не замешан.
Мужчина пропал 20 августа
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