Председатель думы ХМАО Борис Хохряков внезапно оказался талантливым организатором фотосессий для политэлит во время рабочих поездок врио губернатора Руслана Кухарука по городам и районам. По мановению руки Бориса Сергеевича все чиновники и депутаты в муниципалитетах дружно выстраивались для памятного фото. В предыдущих поездках, где не было Хохрякова, это происходило менее организованно, и про парадные фотосессии часто забывали, отмечает корреспондент URA.RU.
«Спикер окружного парламента внезапно оказался талантливым организатором фотосессий для политэлит. По мановению руки Бориса Сергеевича все чиновники и депутаты в муниципалитетах дружно выстраивались для памятного фото. Он смог заставить всех собраться буквально за пять секунд всего одной фразой „так, выстраиваемся для фотографии“», — передает журналист агентства.
Спикер присутствовал на трех встречах: в Нижневартовске (город, который он возглавлял, и где наиболее сильно его влияние), а также Югорске и Советском районе. В двух последних он как глава реготделения «Единой России» контролировал избирательную кампанию — фаворит властей на довыборах в окружной парламент, комбат именного батальона «Югра» Дмитрий Аксенов, выигравший праймериз, также присутствовал на закрытых совещаниях с руководством муниципалитетов. Хохряков на этих заседаниях озвучивал проблематику и жалобы жителей, которые получили депутаты региональной и местных дум.
Ранее URA.RU писало об итогах визита врио губернатора ХМАО Руслана Кухарука в Югорск. Поездка в муниципалитет стала предпоследней в череде визитов главы региона в города и районы округа.
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