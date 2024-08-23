Супруга экс-заключенного ИК-19 под Волгоградом рассказала об условиях содержания в колонии

Супруга экс-заключенного ИК-19 отметила адекватное поведение сотрудников

23 августа 2024 в 19:44 Размер текста - 17 +

По мнению жены экс-заключенного, сотрудники колонии адекватные, как на КПП, так и на досмотре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Заключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области Супруга бывшего заключенного ИК-19 под Волгоградом рассказала о содержании в колонии. Никаких замечаний к работе сотрудников женщина не назвала. «По условиям обычный строгий режим. Причем для впервые осужденных. Сотрудники адекватные, и на КПП, и на досмотре», — рассказала женщина РИА Новости. Она добавила, что ее муж отбывал наказание в ИК-19 шесть лет до 2020 года, и за это время ни разу не сталкивался с вымогательствами со стороны сотрудников. Ранее заключенные ИК-19 в Сурови сообщили, что причиной убийства сотрудников колонии стало решение руководства побрить их наголо после бунта. Заключенные также выразили недовольство из-за запрета на использование религиозных предметов и текстов. В исправительной колонии №19 в Суровикино Волгоградской области произошел бунт, в ходе которого заключенные захватили четверых сотрудников ФСИН. Они потребовали вертолет, два миллиона долларов и возможность беспрепятственного выезда за границу. Позже требования были уточнены: заключенные предложили обменять раненого заложника на другого. В результате происшествия погибло от двух до трех человек. Силовики успешно провели штурм, освободили заложников и ликвидировали захватчиков, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Супруга бывшего заключенного ИК-19 под Волгоградом рассказала о содержании в колонии. Никаких замечаний к работе сотрудников женщина не назвала. «По условиям обычный строгий режим. Причем для впервые осужденных. Сотрудники адекватные, и на КПП, и на досмотре», — рассказала женщина РИА Новости. Она добавила, что ее муж отбывал наказание в ИК-19 шесть лет до 2020 года, и за это время ни разу не сталкивался с вымогательствами со стороны сотрудников. Ранее заключенные ИК-19 в Сурови сообщили, что причиной убийства сотрудников колонии стало решение руководства побрить их наголо после бунта. Заключенные также выразили недовольство из-за запрета на использование религиозных предметов и текстов. В исправительной колонии №19 в Суровикино Волгоградской области произошел бунт, в ходе которого заключенные захватили четверых сотрудников ФСИН. Они потребовали вертолет, два миллиона долларов и возможность беспрепятственного выезда за границу. Позже требования были уточнены: заключенные предложили обменять раненого заложника на другого. В результате происшествия погибло от двух до трех человек. Силовики успешно провели штурм, освободили заложников и ликвидировали захватчиков, передает 360.ru.