Супруга экс-заключенного ИК-19 под Волгоградом рассказала об условиях содержания в колонии

Супруга экс-заключенного ИК-19 отметила адекватное поведение сотрудников
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По мнению жены экс-заключенного, сотрудники колонии адекватные, как на КПП, так и на досмотре Фото:
новость из сюжета
Заключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области

Супруга бывшего заключенного ИК-19 под Волгоградом рассказала о содержании в колонии. Никаких замечаний к работе сотрудников женщина не назвала.

«По условиям обычный строгий режим. Причем для впервые осужденных. Сотрудники адекватные, и на КПП, и на досмотре», — рассказала женщина РИА Новости. Она добавила, что ее муж отбывал наказание в ИК-19 шесть лет до 2020 года, и за это время ни разу не сталкивался с вымогательствами со стороны сотрудников.

Ранее заключенные ИК-19 в Сурови сообщили, что причиной убийства сотрудников колонии стало решение руководства побрить их наголо после бунта. Заключенные также выразили недовольство из-за запрета на использование религиозных предметов и текстов.

В исправительной колонии №19 в Суровикино Волгоградской области произошел бунт, в ходе которого заключенные захватили четверых сотрудников ФСИН. Они потребовали вертолет, два миллиона долларов и возможность беспрепятственного выезда за границу. Позже требования были уточнены: заключенные предложили обменять раненого заложника на другого. В результате происшествия погибло от двух до трех человек. Силовики успешно провели штурм, освободили заложников и ликвидировали захватчиков, передает 360.ru.

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Супруга бывшего заключенного ИК-19 под Волгоградом рассказала о содержании в колонии. Никаких замечаний к работе сотрудников женщина не назвала. «По условиям обычный строгий режим. Причем для впервые осужденных. Сотрудники адекватные, и на КПП, и на досмотре», — рассказала женщина РИА Новости. Она добавила, что ее муж отбывал наказание в ИК-19 шесть лет до 2020 года, и за это время ни разу не сталкивался с вымогательствами со стороны сотрудников. Ранее заключенные ИК-19 в Сурови сообщили, что причиной убийства сотрудников колонии стало решение руководства побрить их наголо после бунта. Заключенные также выразили недовольство из-за запрета на использование религиозных предметов и текстов. В исправительной колонии №19 в Суровикино Волгоградской области произошел бунт, в ходе которого заключенные захватили четверых сотрудников ФСИН. Они потребовали вертолет, два миллиона долларов и возможность беспрепятственного выезда за границу. Позже требования были уточнены: заключенные предложили обменять раненого заложника на другого. В результате происшествия погибло от двух до трех человек. Силовики успешно провели штурм, освободили заложников и ликвидировали захватчиков, передает 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
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