В деле Логиновой о торговле детьми появился новый фигурант

В рамках уголовного дела о торговле новорожденными, в котором фигурируют многодетная мать Юлия Логинова и ее сообщница Наталья Патока, следователи установили причастность еще одной женщины из Московской области. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Пономаревой Виктории Витальевне предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними людьми в составе организованной группы (ч. 3 ст. 127.1 УК РФ). Причастность к совершенному преступлению подтверждается ее признательными показаниями, сведениями из органов ЗАГС, а также заключениями молекулярно-генетических судебных экспертиз», — рассказали ТАСС в органах.
Преображенский суд Москвы избрал для Пономаревой меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ей запрещено покидать Москву и Московскую область, а также общаться с другими обвиняемыми и свидетелями. Подозреваемая не стала обжаловать решение суда.
По данному делу проходят 13 фигурантов, в том числе три многодетные матери, няня детского сада, кулинар, индивидуальный предприниматель и врач-гастроэнтеролог. В рамках расследования объединены 10 уголовных дел.
В октябре прошлого года мать 15 детей Юлию Логинову арестовали по делу о торговле людьми. По данным следствия, она купила своих детей, но заявляла, что воспользовалась услугами суррогатного материнства. Сама женщина родить не могла после перенесенной в 2010 году операции.
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