В минздраве раскрыли состояние раненых при атаке ВСУ на Ракитное

После того, как ВСУ обстреляли населенный пункт Ракитное (Белгородская область), восемь взрослых человек находятся в больницах, шесть из них — в реанимации. Также в больницах лежат трое детей. Об этом сообщил министр здравоохранения области Андрей Иконников.
«Всего после вчерашнего обстрела Ракитного <...> 11 человек находятся в больницах города Белгорода, восемь — взрослые <...> Все находятся в тяжелом состоянии, шесть из них — в реанимации», — заявил Андрей Иконников. По его словам, у трех детей ранения средней степени тяжести, они находятся в детской областной больнице.
Иконников добавил, что еще двое раненых находятся на амбулаторном лечении, медицинская помощь им была оказана на месте. Министр здравоохранения Белгородской области подчеркнул, что все необходимые консультации проведены и транспортировка пострадавших в федеральные клиники не требуется.
Ранее губернатор области Вячеслав Гладков сообщал, что при обстреле ВСУ села Ракитного погибли пять мирных человек. Также были повреждены 10 частных домов. Поселок Ракитное, села Борисполье и Новоленинское остались без газа, есть локальные повреждения на линиях электропередач. Об этом сообщает «Национальная служба новостей».
После обстрела СК РФ возбудил уголовное дело по статье «террористический акт». Эту информацию передает 360.ru.
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