В мире Украина Politico: Зеленский уволил Кулебу, потому что тот бесил Ермака 13 сентября 2024 в 13:11 Размер текста - 17 + Дмитрий Кулеба был одним из трех заместителей руководителя Офиса президента Украины, которых отправили в отставку Фото: Официальный сайт президента Украины Причиной увольнения экс-главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с поста стало раздражение главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Об этом сообщил источник европейского издания. «Исключением из ситуации стало увольнение главы МИД Дмитрия Кулебы, раздражавшего влиятельного главу офиса Зеленского Андрея Ермака. Он хотел большего контроля над министерством [иностранных дел]», — написали в Politico со ссылкой на собеседников. Издание также указывает на то, что перестановки в украинском правительстве не принесут кардинальных изменений и являются перестановкой кресел, но при этом отмечает нарастающую потребность в новых лицах на высших должностях. Ранее сообщалось, что 5 сентября 2024 года лидер Украины Владимир Зеленский уволил с должностей троих заместителей руководителя Офиса президента: Юлию Соколовскую, Алексея Кулебу и Николая Точицкого. Точицкий был назначен министром культуры и стратегических коммуникаций, а Кулеба — вице-премьер-министром по восстановлению Украины и министром развития территорий. Соколовской была назначена новая должность, которая пока не разглашается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Причиной увольнения экс-главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с поста стало раздражение главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Об этом сообщил источник европейского издания. «Исключением из ситуации стало увольнение главы МИД Дмитрия Кулебы, раздражавшего влиятельного главу офиса Зеленского Андрея Ермака. Он хотел большего контроля над министерством [иностранных дел]», — написали в Politico со ссылкой на собеседников. Издание также указывает на то, что перестановки в украинском правительстве не принесут кардинальных изменений и являются перестановкой кресел, но при этом отмечает нарастающую потребность в новых лицах на высших должностях. Ранее сообщалось, что 5 сентября 2024 года лидер Украины Владимир Зеленский уволил с должностей троих заместителей руководителя Офиса президента: Юлию Соколовскую, Алексея Кулебу и Николая Точицкого. Точицкий был назначен министром культуры и стратегических коммуникаций, а Кулеба — вице-премьер-министром по восстановлению Украины и министром развития территорий. Соколовской была назначена новая должность, которая пока не разглашается. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям