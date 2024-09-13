МИД Индии сообщил об увольнении из российской армии 45 своих граждан

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Граждане Индии были "введены в заблуждение" при поступлении на службу в российскую армию, сообщили в МИД Индии
Граждане Индии были "введены в заблуждение" при поступлении на службу в российскую армию, сообщили в МИД Индии Фото:

Из армии России уволили 45 индийцев, и Индия добивается увольнения еще 50. Об этом заявил МИД страны.

«Сорок пять индийцев, которые служили в российской армии <...> были уволены», — передали в NDTV заявление МИД Индии. По сообщениям издания, при поступлении на службу граждане страны были «введены в заблуждение». 

Там добавили, что вопрос увольнения индийцев обсуждался во время визита индийского премьера Нарендры Моди в Москву и его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. К тому моменту в российской армии служили от 35 до 50 граждан Индии, и Москва согласилась на их досрочное увольнение.

В мае 2024 года индийские спецслужбы задержали четырех человек, которые вербовали граждан для отправки на спецоперацию, обещая им прибыльную работу за рубежом. Тех, кто откликался, обучали военному делу и принудительно отправляли в зону боевых действий.

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Из армии России уволили 45 индийцев, и Индия добивается увольнения еще 50. Об этом заявил МИД страны. «Сорок пять индийцев, которые служили в российской армии <...> были уволены», — передали в NDTV заявление МИД Индии. По сообщениям издания, при поступлении на службу граждане страны были «введены в заблуждение».  Там добавили, что вопрос увольнения индийцев обсуждался во время визита индийского премьера Нарендры Моди в Москву и его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. К тому моменту в российской армии служили от 35 до 50 граждан Индии, и Москва согласилась на их досрочное увольнение. В мае 2024 года индийские спецслужбы задержали четырех человек, которые вербовали граждан для отправки на спецоперацию, обещая им прибыльную работу за рубежом. Тех, кто откликался, обучали военному делу и принудительно отправляли в зону боевых действий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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