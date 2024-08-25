Российский эстрадный певец Андрей Губин высказался о личной жизни своего коллеги Григория Лепса. Он одобрил его отношения с 18-летней Авророй Кибой.
«Может быть, нормально. Главное, чтобы любовь была», — сказал Губин в беседе с Пятым каналом, комментируя роман коллеги. Кроме того, артист отметил хорошее физическое состояние Лепса.
Ранее Григорий Лепс впервые после развода появился на красной дорожке музыкальной премии МУЗ-ТВ с молодой и незнакомой широкой аудитории девушкой. Стало известно, что ее зовут Аврора Киба, ей только исполнилось 18 лет. Артист рассказал, что сделал предложение девушке, однако она не спешит с ответом. Сама Киба начала карьеру певицы.
Российский журналист и телеведущий Отар Кушанашвили посмеялся над романом. Он заявил, что девочка «только из яслей вышла», чтобы вступать в отношения с 62-летним певцом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.