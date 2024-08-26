26 августа 2024

В Екатеринбурге за миллионы продают редчайший спорткар из нулевых. Фото

В Екатеринбурге выставили на продажу редкий 17-летний спорткар Lotus
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Стокгольма. Швеция.ЛГБТ, спорткар, шевроле
Всего в России продают четыре Lotus Elise 111R (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге выставили на продажу за 4,2 млн рублей редкий автомобиль — Lotus Elise 111R. Британский спорткар 2007 года выпуска, однако на нем успели проехать всего 18,8 тысячи километров. Объявление с полностью обслуженной и подготовленной к езде машиной появилось в соцсетях екатеринбургского автоклуба.

«Во владении больше двух лет. Машина полностью стандартная. Из доработок установлена только выхлопная система фирмы Larini. Продается в связи со сменой концепции гаража», — написал владелец. Объем двигателя составляет 1,8 литра с мощностью в 192 лошадиные силы, максимальная скорость — 241 километров в час.

Lotus Elise — двухместный заднеприводный родстер, планы по выпуску которого появились в начале 1994 года и были осуществлены в сентябре 1996 английским автопроизводителем Lotus Cars. Название Elise автомобиль получил в честь Элизы — внучки Романо Артиоли (бывший владелец автомобильных брендов Bugatti и Lotus).

В России сейчас продают три таких же спорткара, но разных цветов: красный, зеленый, желтый. Их оценивают от 3,9 млн до 9,6 млн рублей. Каждая из иномарок находится во Владивостоке.

Ранее в центре Екатеринбурга заметили эксклюзивный британско-китайский электрический спорткар MG Cyberster. Стоит такая машина от 5,7 млн до 10 млн рублей. В комплектации идут электродвигатели мощностью от 314 до 544 лошадиных сил.

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В Екатеринбурге выставили на продажу за 4,2 млн рублей редкий автомобиль — Lotus Elise 111R. Британский спорткар 2007 года выпуска, однако на нем успели проехать всего 18,8 тысячи километров. Объявление с полностью обслуженной и подготовленной к езде машиной появилось в соцсетях екатеринбургского автоклуба. «Во владении больше двух лет. Машина полностью стандартная. Из доработок установлена только выхлопная система фирмы Larini. Продается в связи со сменой концепции гаража», — написал владелец. Объем двигателя составляет 1,8 литра с мощностью в 192 лошадиные силы, максимальная скорость — 241 километров в час. Lotus Elise — двухместный заднеприводный родстер, планы по выпуску которого появились в начале 1994 года и были осуществлены в сентябре 1996 английским автопроизводителем Lotus Cars. Название Elise автомобиль получил в честь Элизы — внучки Романо Артиоли (бывший владелец автомобильных брендов Bugatti и Lotus). В России сейчас продают три таких же спорткара, но разных цветов: красный, зеленый, желтый. Их оценивают от 3,9 млн до 9,6 млн рублей. Каждая из иномарок находится во Владивостоке. Ранее в центре Екатеринбурга заметили эксклюзивный британско-китайский электрический спорткар MG Cyberster. Стоит такая машина от 5,7 млн до 10 млн рублей. В комплектации идут электродвигатели мощностью от 314 до 544 лошадиных сил.
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© Служба новостей «URA.RU»
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