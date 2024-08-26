26 августа 2024

В Челябинской области приготовили метровый чак-чак. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Огромным чак-чаком угостились все жители деревни
Огромным чак-чаком угостились все жители деревни Фото:

В Нязепетровском районе Челябинской области приготовили татарский десерт чак-чак диаметром 80 сантиметров. Об этом 27 августа сообщили в группе «Подслушано Нязепетровск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Нязепетровском районе приготовили чак-чак диаметром 80 см», — говорится в посте. Десертом угостили гостей и всех жителей деревни.

Ранее жителей Магнитогорска накормили тонной солянки на одноименном с супом фестивале. Тогда суп достался 2,5 тысячам горожан.

В почти метровый чак-чак также были добавлены разноцветные конфеты
В почти метровый чак-чак также были добавлены разноцветные конфеты
Фото:

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В Нязепетровском районе Челябинской области приготовили татарский десерт чак-чак диаметром 80 сантиметров. Об этом 27 августа сообщили в группе «Подслушано Нязепетровск» в соцсети «ВКонтакте». «В Нязепетровском районе приготовили чак-чак диаметром 80 см», — говорится в посте. Десертом угостили гостей и всех жителей деревни. Ранее жителей Магнитогорска накормили тонной солянки на одноименном с супом фестивале. Тогда суп достался 2,5 тысячам горожан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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