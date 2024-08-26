Огромным чак-чаком угостились все жители деревни
В Нязепетровском районе Челябинской области приготовили татарский десерт чак-чак диаметром 80 сантиметров. Об этом 27 августа сообщили в группе «Подслушано Нязепетровск» в соцсети «ВКонтакте».
«В Нязепетровском районе приготовили чак-чак диаметром 80 см», — говорится в посте. Десертом угостили гостей и всех жителей деревни.
Ранее жителей Магнитогорска накормили тонной солянки на одноименном с супом фестивале. Тогда суп достался 2,5 тысячам горожан.
В почти метровый чак-чак также были добавлены разноцветные конфеты
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