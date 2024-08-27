При обстреле ВСУ пострадал глава Стародубского округа Брянской области

28 августа 2024 в 01:31 Размер текста - 17 +

В результате атаки дрона всего пострадали три человека Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Стародубского муниципального округа Брянской области Александр Подольный пострадал при обстреле ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Также ранения получили два местных жителя. «В результате террористической атаки ранения получили сотрудник пожарно-спасательной службы, глава муниципального образования и водитель», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Он уточнил, что удар ВСУ нанесли дронами по селу Курковичи Стародубского муниципального округа. В это время Подольный оказывал помощь жителям, а сотрудники пожарно-спасательного расчета ликвидировали возгорание после предыдущего удара дроном. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Стародубского муниципального округа Брянской области Александр Подольный пострадал при обстреле ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Также ранения получили два местных жителя. «В результате террористической атаки ранения получили сотрудник пожарно-спасательной службы, глава муниципального образования и водитель», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Он уточнил, что удар ВСУ нанесли дронами по селу Курковичи Стародубского муниципального округа. В это время Подольный оказывал помощь жителям, а сотрудники пожарно-спасательного расчета ликвидировали возгорание после предыдущего удара дроном.