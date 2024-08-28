Экс-главу Минобороны ДНР Стрелкова признали склонным к побегу

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков склонен к побегу. Об этом свидетельствует отметка в виде красной ленты в его личном деле.
«Игоря Стрелкова признали склонным к побегу. В его личном деле появилась соответствующая отметка в виде красной ленты. Сегодня его поставили на профучет», — пишет telegram-канал Mash.
По информации канала, Стрелков из колонии в Кирове-Чепецке звонил жене. В ходе разговора он заявил ей, что дисциплинарная комиссия взяла его на карандаш.
В июле экс-главу Минобороны ДНР Игоря Стрелкова этапировали в исправительную колонию №5 для бывших сотрудников силовых структур в Кирово-Чепечке, пишет «Национальная служба новостей». Его осудили на четыре года за публичные призывы к экстремизму. В ИК №5 Стрелков изъявил желание работать на швейном производстве.
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