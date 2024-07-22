Осужденный Стрелков нашел себе занятие в колонии

Адвокат Стрелкова: экс-министр обороны ДНР хочет работать в швейном производстве
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Экс-министр обороны ДНР будет работать на швейном производстве в ИК-5
Экс-министр обороны ДНР будет работать на швейном производстве в ИК-5 Фото:

Экс-министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков (Гиркин), находясь в ИК-5 в Кирово-Чепецке, изъявил желание работать на швейном производстве. Об этом сообщил защитник бывшего министра Игорь Молохов.

«Игорь Стрелков (Гиркин) в ИК-5 в Кирово-Чепецке изъявил желание работать на швейном производстве», — сообщил адвокат. Его слова передает РБК.

Ранее сообщалось, что экс-министр будет отбывать наказание в ИК-5 в Кирово-Чепецке, в колонии для бывших сотрудников силовых структур. Суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы.

Игорь Стрелков был задержан еще летом 2023 году. Против него возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремизму. Вину бывший министр обороны не признает. Все, что известно об его личности, — в материале URA.RU.

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Экс-министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков (Гиркин), находясь в ИК-5 в Кирово-Чепецке, изъявил желание работать на швейном производстве. Об этом сообщил защитник бывшего министра Игорь Молохов. «Игорь Стрелков (Гиркин) в ИК-5 в Кирово-Чепецке изъявил желание работать на швейном производстве», — сообщил адвокат. Его слова передает РБК. Ранее сообщалось, что экс-министр будет отбывать наказание в ИК-5 в Кирово-Чепецке, в колонии для бывших сотрудников силовых структур. Суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы. Игорь Стрелков был задержан еще летом 2023 году. Против него возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремизму. Вину бывший министр обороны не признает. Все, что известно об его личности, — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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