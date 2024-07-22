Осужденный Стрелков нашел себе занятие в колонии

Экс-министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков (Гиркин), находясь в ИК-5 в Кирово-Чепецке, изъявил желание работать на швейном производстве. Об этом сообщил защитник бывшего министра Игорь Молохов.
«Игорь Стрелков (Гиркин) в ИК-5 в Кирово-Чепецке изъявил желание работать на швейном производстве», — сообщил адвокат. Его слова передает РБК.
Ранее сообщалось, что экс-министр будет отбывать наказание в ИК-5 в Кирово-Чепецке, в колонии для бывших сотрудников силовых структур. Суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы.
Игорь Стрелков был задержан еще летом 2023 году. Против него возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремизму. Вину бывший министр обороны не признает. Все, что известно об его личности, — в материале URA.RU.
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