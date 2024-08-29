29 августа 2024

В Екатеринбурге запретили школьные чаты в WhatsApp

© Служба новостей «URA.RU»
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Школы переходят с WhatsApp на «Сферум»
Школы переходят с WhatsApp на «Сферум» Фото:

В Екатеринбурге руководство школ предупредило родителей о запрете переписок с учителями в мессенджере WhatsApp. Одна из директоров сказала, что приложение признали «неблагонадежным» и теперь необходимо использовать иной канал связи, сообщили читатели URA.RU.

«Директор на собрании сказала, что если раньше „Сферум“ (специальная программа для общения детей, родителей и педагогов — прим. URA.RU) использовали в тестовом режиме, то с этого года — в обязательном порядке вместо WhatsApp. Последний признан неблагонадежным», — рассказала собеседница.

Другая читательница уточнила, что школы перешли на «Сферум» и из других мессенджеров и социальных сетей, включая Telegram, Viber и «ВКонтакте». Однако еще в прошлом году запрет на использование иных платформ опровергали.

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В Екатеринбурге руководство школ предупредило родителей о запрете переписок с учителями в мессенджере WhatsApp. Одна из директоров сказала, что приложение признали «неблагонадежным» и теперь необходимо использовать иной канал связи, сообщили читатели URA.RU. «Директор на собрании сказала, что если раньше „Сферум“ (специальная программа для общения детей, родителей и педагогов — прим. URA.RU) использовали в тестовом режиме, то с этого года — в обязательном порядке вместо WhatsApp. Последний признан неблагонадежным», — рассказала собеседница. Другая читательница уточнила, что школы перешли на «Сферум» и из других мессенджеров и социальных сетей, включая Telegram, Viber и «ВКонтакте». Однако еще в прошлом году запрет на использование иных платформ опровергали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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