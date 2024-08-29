29 августа 2024

В челябинском озере нашли труп рецидивиста

© Служба новостей «URA.RU»
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Погибшего мужчину в озере обнаружил местный житель
Погибшего мужчину в озере обнаружил местный житель Фото:

В озере Аткуль в Челябинской области найден труп мужчины с криминальным прошлым. Об этом 30 августа URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Около 9 утра 29 августа в озере Аткуль обнаружено тело А. С. Бурдикова. Умерший был ранее судим по статьям 158 и 115 УК РФ», — рассказал инсайдер в правоохранительных органах.

Сообщение о находке поступило от местного жителя, который заметил тело в воде и незамедлительно обратился в полицию. Причина смерти пока не установлена. На месте работают следователи. Как URA.RU сообщили в пресс-службе управления СКР по региону, обстоятельства произошедшего изучают сотрудники отдела по Коркино. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

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В озере Аткуль в Челябинской области найден труп мужчины с криминальным прошлым. Об этом 30 августа URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Около 9 утра 29 августа в озере Аткуль обнаружено тело А. С. Бурдикова. Умерший был ранее судим по статьям 158 и 115 УК РФ», — рассказал инсайдер в правоохранительных органах. Сообщение о находке поступило от местного жителя, который заметил тело в воде и незамедлительно обратился в полицию. Причина смерти пока не установлена. На месте работают следователи. Как URA.RU сообщили в пресс-службе управления СКР по региону, обстоятельства произошедшего изучают сотрудники отдела по Коркино. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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