В челябинском озере нашли труп рецидивиста

В озере Аткуль в Челябинской области найден труп мужчины с криминальным прошлым. Об этом 30 августа URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Около 9 утра 29 августа в озере Аткуль обнаружено тело А. С. Бурдикова. Умерший был ранее судим по статьям 158 и 115 УК РФ», — рассказал инсайдер в правоохранительных органах.
Сообщение о находке поступило от местного жителя, который заметил тело в воде и незамедлительно обратился в полицию. Причина смерти пока не установлена. На месте работают следователи. Как URA.RU сообщили в пресс-службе управления СКР по региону, обстоятельства произошедшего изучают сотрудники отдела по Коркино. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
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