01 сентября 2024

Кандидат от КПРФ снялся с выборов в гордуму Челябинска

Коммунист Елесин подал заявление о неучастии в выборах в челябинскую думу
© Служба новостей «URA.RU»
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Студентка Екатерина Молоканова на избирательном участке № 1417 (Выборы 2024). Екатеринбург, избирательная урна, голосование, бюллетень
В бюллетенях будет на одну фамилию меньше Фото:
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Выборы в гордуму Челябинска — 2024

Максим Елесин, выдвигавшийся в гордуму Челябинска по одномандатному округу №4, подал заявление о неучастии в выборах. Об этом сообщил 2 сентября он сам.

«Я, кандидат в депутаты Челябинской городской думы по избирательному округу №4 от партии КПРФ, принял осознанное решение снять свою кандидатуру с выборов. Это значит, что моей фамилии не будет в избирательных бюллетенях», — говорится в обращении. Также коммунист призвал своих сторонников голосовать за кандидата от другой партии.

Сейчас по округу №4 баллотируются Антон Рыжий (ЕР), Андрей Кондратьев («Справедливая Россия — За правду», Дмитрий Иванов («Новые люди») и Евгений Палин (ЛДПР).

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Максим Елесин, выдвигавшийся в гордуму Челябинска по одномандатному округу №4, подал заявление о неучастии в выборах. Об этом сообщил 2 сентября он сам. «Я, кандидат в депутаты Челябинской городской думы по избирательному округу №4 от партии КПРФ, принял осознанное решение снять свою кандидатуру с выборов. Это значит, что моей фамилии не будет в избирательных бюллетенях», — говорится в обращении. Также коммунист призвал своих сторонников голосовать за кандидата от другой партии. Сейчас по округу №4 баллотируются Антон Рыжий (ЕР), Андрей Кондратьев («Справедливая Россия — За правду», Дмитрий Иванов («Новые люди») и Евгений Палин (ЛДПР).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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