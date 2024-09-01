Кандидат от КПРФ снялся с выборов в гордуму Челябинска

Максим Елесин, выдвигавшийся в гордуму Челябинска по одномандатному округу №4, подал заявление о неучастии в выборах. Об этом сообщил 2 сентября он сам.
«Я, кандидат в депутаты Челябинской городской думы по избирательному округу №4 от партии КПРФ, принял осознанное решение снять свою кандидатуру с выборов. Это значит, что моей фамилии не будет в избирательных бюллетенях», — говорится в обращении. Также коммунист призвал своих сторонников голосовать за кандидата от другой партии.
Сейчас по округу №4 баллотируются Антон Рыжий (ЕР), Андрей Кондратьев («Справедливая Россия — За правду», Дмитрий Иванов («Новые люди») и Евгений Палин (ЛДПР).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!