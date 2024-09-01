Кандидат от КПРФ снялся с выборов в гордуму Челябинска

Коммунист Елесин подал заявление о неучастии в выборах в челябинскую думу

02 сентября 2024 в 09:55 Размер текста - 17 +

В бюллетенях будет на одну фамилию меньше Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Выборы в гордуму Челябинска — 2024 Максим Елесин, выдвигавшийся в гордуму Челябинска по одномандатному округу №4, подал заявление о неучастии в выборах. Об этом сообщил 2 сентября он сам. «Я, кандидат в депутаты Челябинской городской думы по избирательному округу №4 от партии КПРФ, принял осознанное решение снять свою кандидатуру с выборов. Это значит, что моей фамилии не будет в избирательных бюллетенях», — говорится в обращении. Также коммунист призвал своих сторонников голосовать за кандидата от другой партии. Сейчас по округу №4 баллотируются Антон Рыжий (ЕР), Андрей Кондратьев («Справедливая Россия — За правду», Дмитрий Иванов («Новые люди») и Евгений Палин (ЛДПР). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Максим Елесин, выдвигавшийся в гордуму Челябинска по одномандатному округу №4, подал заявление о неучастии в выборах. Об этом сообщил 2 сентября он сам. «Я, кандидат в депутаты Челябинской городской думы по избирательному округу №4 от партии КПРФ, принял осознанное решение снять свою кандидатуру с выборов. Это значит, что моей фамилии не будет в избирательных бюллетенях», — говорится в обращении. Также коммунист призвал своих сторонников голосовать за кандидата от другой партии. Сейчас по округу №4 баллотируются Антон Рыжий (ЕР), Андрей Кондратьев («Справедливая Россия — За правду», Дмитрий Иванов («Новые люди») и Евгений Палин (ЛДПР).