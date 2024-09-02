В Екатеринбурге глухонемая пара получила счет за ЖКХ на 137 тысяч рублей

02 сентября 2024 в 14:19 Размер текста - 17 +

Дочь глухонемых супруг пытается добиться перерасчета Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге глухонемой паре, проживающей в квартире на ул. Ольховской увеличили коммунальный счет в 10 раз после сверки счетчиков сотрудниками УК. Теперь им предстоит выплатить 137 тысяч рублей, ради чего семья планирует брать кредит. Их взрослая дочь рассказала, что сейчас пытается добиться перерасчета. «Мои родители глухонемые, поэтому написанный текст они разбирают с трудом. Акт подписали, не вникнув в суть. Им просто показали палец вверх, что все хорошо, и дали бумагу. А 25 августа пришла квитанция на 137 тысяч рублей», — передает E1.ru слова женщины. В акте проверки счетчиков указано, что на них были установлены пломбы с антимагнитным индикатором, а в работе счетчика ГВС обнаружены нарушения в состоянии этого устройства. По словам дочери, ее родители всегда платят по счетам, живут без долгов. «А теперь мама даже собралась брать кредит в 140 тысяч рублей, чтобы рассчитаться. Но мы намерены сначала разобраться, в чем дело», — отметила она. В пояснении к квитанции говорится о перерасчете за ГВС за период с 20 марта по 19 июня 2024 года по нормативам потребления с повышающим коэффициентом 10. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УК «РЭМП Железнодорожного района». На момент публикации ответ не поступил. Ранее жительнице студии в Первоуральске увеличили счет за ЖКХ в 10 раз. Огромные коммунальные счета получили и ее соседи. Он отметила, что дом введен в эксплуатацию в 2020 году. Стоят счетчики и на воду, и на свет, и на отопление. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге глухонемой паре, проживающей в квартире на ул. Ольховской увеличили коммунальный счет в 10 раз после сверки счетчиков сотрудниками УК. Теперь им предстоит выплатить 137 тысяч рублей, ради чего семья планирует брать кредит. Их взрослая дочь рассказала, что сейчас пытается добиться перерасчета. «Мои родители глухонемые, поэтому написанный текст они разбирают с трудом. Акт подписали, не вникнув в суть. Им просто показали палец вверх, что все хорошо, и дали бумагу. А 25 августа пришла квитанция на 137 тысяч рублей», — передает E1.ru слова женщины. В акте проверки счетчиков указано, что на них были установлены пломбы с антимагнитным индикатором, а в работе счетчика ГВС обнаружены нарушения в состоянии этого устройства. По словам дочери, ее родители всегда платят по счетам, живут без долгов. «А теперь мама даже собралась брать кредит в 140 тысяч рублей, чтобы рассчитаться. Но мы намерены сначала разобраться, в чем дело», — отметила она. В пояснении к квитанции говорится о перерасчете за ГВС за период с 20 марта по 19 июня 2024 года по нормативам потребления с повышающим коэффициентом 10. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УК «РЭМП Железнодорожного района». На момент публикации ответ не поступил. Ранее жительнице студии в Первоуральске увеличили счет за ЖКХ в 10 раз. Огромные коммунальные счета получили и ее соседи. Он отметила, что дом введен в эксплуатацию в 2020 году. Стоят счетчики и на воду, и на свет, и на отопление.