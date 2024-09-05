Врач предупредил об одном заболевании, которое приводит к необратимым последствиям

Врач Шах: цистит может привести к необратимому повреждению почек

05 сентября 2024 в 23:01 Размер текста - 17 +

Симтомами цистита являются частый позыв к мочеиспусканию и боль внизу живота Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Цистит может привести к почечным инфекциям, которые могут необратимо повредить орган. Об симптомах цистита и методах лечения сообщает врач общей практики из LloydsPharmacy Online Бхавини Шах. «Цистит — это состояние, которое начинается с воспаления мочевого пузыря и обычно вызывается инфекцией мочевыводящих путей (ИМП). Чаще всего оно встречается у женщин, но может поразить любого человека в любом возрасте», — передает слова врача BristolLife . Симтомами цистита являются частый позыв к мочеиспусканию, жжение при мочевыделени и боль внизу живота, добавляет Шах. По словам врача, цистит может пройти сам по себе за несколько дней. Для его лечения Шах рекомендует пить много воды и избегать сексуальной близости. Предотвратить развитие цистита поможет отказ от ароматизированного мыла для интимной гигиены и ношение хлопкового нижнего белья. Ранее стало известно, что длительное нахождение при низких температурах может вызвать обострение цистита. Терапевт Татьяна Романенко отметила, что низкие температуры также способствуют развитию хронических инфекций, воспалению органов дыхания и другим заболеваниям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Цистит может привести к почечным инфекциям, которые могут необратимо повредить орган. Об симптомах цистита и методах лечения сообщает врач общей практики из LloydsPharmacy Online Бхавини Шах. «Цистит — это состояние, которое начинается с воспаления мочевого пузыря и обычно вызывается инфекцией мочевыводящих путей (ИМП). Чаще всего оно встречается у женщин, но может поразить любого человека в любом возрасте», — передает слова врача BristolLife. Симтомами цистита являются частый позыв к мочеиспусканию, жжение при мочевыделени и боль внизу живота, добавляет Шах. По словам врача, цистит может пройти сам по себе за несколько дней. Для его лечения Шах рекомендует пить много воды и избегать сексуальной близости. Предотвратить развитие цистита поможет отказ от ароматизированного мыла для интимной гигиены и ношение хлопкового нижнего белья. Ранее стало известно, что длительное нахождение при низких температурах может вызвать обострение цистита. Терапевт Татьяна Романенко отметила, что низкие температуры также способствуют развитию хронических инфекций, воспалению органов дыхания и другим заболеваниям.